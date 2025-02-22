Штраф 110 000 долларов — как небольшое нарушение ПДД приводит к большим потерям

Швейцарская автомагистраль. Фото: swissinfo.ch

Недавно 50-летний швейцарский миллионер выяснил на собственном опыте, что богачи должны платить больше других водителей за одно и то же нарушение правил. Ведь в стране штрафы за пренебрежение ПДД рассчитывают от уровня доходов автовладельцев, который у нарушителя оказался на уровне 1 800 000 долларов в год.

Об этом сообщил 20min.

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Водителя приговорили выплачивать штраф 110 000 долларов в течение 50 дней по 2200 долларов в день, с отсрочкой наказания на два года и его отмены, если за это время он больше не совершит нарушений ПДД. В дополнение к этой санкции автовладелец должен будет оплатить 14 500 долларов судебных издержек.

За какое нарушение

По украинским меркам нарушение не соответствует уровню строгости наказания. Полицейские сняли на видео, как водитель не соблюдал безопасную дистанцию до переднего авто на автомагистрали. "Он прилип к задней части автомобиля, ехавшего впереди". Это позволило судьям подтвердить, что расстояние между двумя автомобилями было значительно ниже рекомендаций Федерального управления дорог.

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