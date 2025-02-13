Штраф за махание рукой за рулем - что стоит знать водителям

Водитель машет рукой. Фото: freepik.com

Поблагодарить жестом руки за рулем или указать направление движения не везде остается безнаказанным для водителя. Такое поведение может стоить огромного штрафа в некоторых странах.

Об этом сообщила Avtosota.

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Законодательство страны требует от водителя постоянно держать обе руки на руле во время движения. Если полицейский увидит, что водитель машет рукой, автомобилиста могут оштрафовать на сумму от 100 до 200 фунтов стерлингов (около 5173-10 346 грн).

Но, если подобное поведение привело к аварии или создало опасную ситуацию на дороге, дело можно передать в суд. В таком случае водителю грозит штраф до 1000 фунтов стерлингов (около 51 732 грн).

Чем объясняется запрет

Даже кратковременное отвлечение за рулем может стать причиной серьезных ДТП. Водитель всегда должен сохранять полную концентрацию и контроль над транспортным средством, чтобы избежать опасных ситуаций на дороге.

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