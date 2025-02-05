Штрафы для водителей и пассажиров в Украине в 2025 году

Водитель и пассажиры авто. Фото: freepik.com

В Украине правила дорожного движения обязывают всех участников автомобильного движения — водителей и пассажиров — пристегиваться ремнями безопасности. К сожалению, игнорирование этого важного правила остается одним из самых распространенных нарушений на дорогах.

Какие предусмотрены наказания и от чего зависит их размер.

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Штрафы за ремень

Согласно украинскому законодательству, за отсутствие ремня безопасности на сидячем месте предусмотрен штраф в соответствии со статьей 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В 2025 году размер штрафа составляет 510 грн. В случае повторного нарушения — 850 грн. При этом ответственность за нарушение несут не только пассажиры, но и водители, ведь они обязаны контролировать безопасность в автомобиле.

Штраф в случае аварии

Особенно велика ответственность водителя в случаях дорожно-транспортных происшествий. Если не пристегнутый пассажир получает травмы средней тяжести, водитель может столкнуться с серьезными последствиями. За такую халатность грозят штрафы от 51 000 грн до 85 000 грн, исправительные работы сроком до двух лет, арест до шести месяцев, или ограничение свободы до трех лет.

Безопасность на дороге зависит от обеих сторон, и суровое наказание за нарушение правил должно стать мотивацией для большей осмотрительности во время поездок.

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