Штрафи для водіїв та пасажирів в Україні у 2025 році

Водій та пасажири авто. Фото: freepik.com

В Україні правила дорожнього руху зобов’язують всіх учасників автомобільного руху — водіїв та пасажирів — пристібатися ременями безпеки. На жаль, ігнорування цього важливого правила залишається одним з найпоширеніших порушень на дорогах.

Які передбачені покарання та від чого залежить їхній розмір.

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Штрафи за ремінь

Згідно з українським законодавством, за відсутність ременя безпеки на сидячому місці передбачено штраф відповідно до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП).

У 2025 році розмір штрафу становить 510 грн. У разі повторного порушення — 850 грн. При цьому відповідальність за порушення несуть не лише пасажири, а й водії, адже вони зобов’язані контролювати безпеку в автомобілі.

Штраф у разі аварії

Особливо велика відповідальність водія у випадках дорожньо-транспортних пригод. Якщо непристебнутий пасажир отримує травми середньої тяжкості, водій може зіткнутися з серйозними наслідками. За таку недбалість загрожують штрафи від 51 000 грн до 85 000 грн, виправні роботи терміном до двох років, арешт до шести місяців, або обмеження волі до трьох років.

Безпека на дорозі залежить від обох сторін, й суворе покарання за порушення правил має стати мотивацією для більшої обачності під час поїздок.

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