Порушення ПДР у 2025 році — огляд штрафів та покарань для водіїв

Поліційний дорожній патруль. Фото: dnepr.info

Щоб уникнути штрафів, водіям слід дотримуватись правил дорожнього руху. На перший погляд, це просто, але багато автомобілістів не знають, які покарання за певні порушення можуть загрожувати їм в Україні.

Знання ПДР та можливих наслідків їхнього невиконання допоможе зберегти не лише гроші, але й життя.

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Перевищення швидкості

Понад 20 км/год, але менш як 50 км/год — 340 грн;

Понад 50 км/год — 1 700 грн;

Створення аварійної ситуації через перевищення швидкості — 1 445 грн або позбавлення права керування транспортним засобом терміном до 1 року.

Відсутність документів

Якщо водій не має при собі водійського посвідчення або страхового поліса ОСЦПВ — 425 грн.

Якщо особа керує транспортом без водійського посвідчення — 3 400 грн. Повторне порушення протягом року — 40 800 грн та позбавлення права керування транспортним засобом на термін до 7 років.

Управління незареєстрованим авто — 850 грн. Повторне порушення протягом року — 1 700 грн або громадські роботи 30-40 год.

Експлуатація авто з пошкодженими/змінними номерами — 255 грн.

Ремінь безпеки та автокрісла

Штраф за кожного не пристебнутого в машині під час руху — 510 грн. Повторне порушення — 850 грн.

Штраф водієві за дитину зростом до 145 см, яку перевозять не в автокріслі, — 510 грн.

Водіння у стані сп’яніння

Перше порушення — 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік.

Повторне порушення протягом року — 34 000 грн з позбавленням прав на 3 роки.

Третє порушення протягом року — 51 000 грн, конфіскація авто та позбавлення прав на 10 років.

Правила паркування

Стоянка на місцях для водіїв з інвалідністю, позначених спеціальними знаками — від 1 020 до 1 700 грн.

Стоянка авто з ДВЗ на місцях для електромобілів — від 340 до 680 грн.

Інші поширені порушення

Не надання переваги на дорозі спецтранспорту та зупинка на смузі громадського транспорту — 680 грн.

Створення аварійної ситуації — 1 445 грн або позбавлення права керування 6-12 міс.

Управління авто з несправностями або порушеннями норм експлуатації — 340 грн.

Управління авто, яке не пройшло техогляд — 340 грн. Повторне порушення протягом року — 850–1 700 грн або позбавлення права керування на 3-6 міс.

Раніше ми писали, який штраф водіям за мобільний телефон у 2025 році. Також повідомляли яке покарання за фільмування з місця ДТП.