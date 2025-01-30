Порушення ПДР у 2025 році — огляд штрафів та покарань для водіїв

Які штрафи за порушення ПДР у 2025 році
30 січня 2025 15:40
Поліційний дорожній патруль. Фото: dnepr.info
Щоб уникнути штрафів, водіям слід дотримуватись правил дорожнього руху. На перший погляд, це просто, але багато автомобілістів не знають, які покарання за певні порушення можуть загрожувати їм в Україні.
Знання ПДР та можливих наслідків їхнього невиконання допоможе зберегти не лише гроші, але й життя.
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Перевищення швидкості
- Понад 20 км/год, але менш як 50 км/год — 340 грн;
- Понад 50 км/год — 1 700 грн;
- Створення аварійної ситуації через перевищення швидкості — 1 445 грн або позбавлення права керування транспортним засобом терміном до 1 року.
Відсутність документів
- Якщо водій не має при собі водійського посвідчення або страхового поліса ОСЦПВ — 425 грн.
- Якщо особа керує транспортом без водійського посвідчення — 3 400 грн. Повторне порушення протягом року — 40 800 грн та позбавлення права керування транспортним засобом на термін до 7 років.
- Управління незареєстрованим авто — 850 грн. Повторне порушення протягом року — 1 700 грн або громадські роботи 30-40 год.
- Експлуатація авто з пошкодженими/змінними номерами — 255 грн.
Ремінь безпеки та автокрісла
- Штраф за кожного не пристебнутого в машині під час руху — 510 грн. Повторне порушення — 850 грн.
- Штраф водієві за дитину зростом до 145 см, яку перевозять не в автокріслі, — 510 грн.
Водіння у стані сп’яніння
- Перше порушення — 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік.
- Повторне порушення протягом року — 34 000 грн з позбавленням прав на 3 роки.
- Третє порушення протягом року — 51 000 грн, конфіскація авто та позбавлення прав на 10 років.
Правила паркування
- Стоянка на місцях для водіїв з інвалідністю, позначених спеціальними знаками — від 1 020 до 1 700 грн.
- Стоянка авто з ДВЗ на місцях для електромобілів — від 340 до 680 грн.
Інші поширені порушення
- Не надання переваги на дорозі спецтранспорту та зупинка на смузі громадського транспорту — 680 грн.
- Створення аварійної ситуації — 1 445 грн або позбавлення права керування 6-12 міс.
- Управління авто з несправностями або порушеннями норм експлуатації — 340 грн.
- Управління авто, яке не пройшло техогляд — 340 грн. Повторне порушення протягом року — 850–1 700 грн або позбавлення права керування на 3-6 міс.
Раніше ми писали, який штраф водіям за мобільний телефон у 2025 році. Також повідомляли яке покарання за фільмування з місця ДТП.
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