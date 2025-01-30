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Які штрафи за порушення ПДР у 2025 році

30 січня 2025 15:40
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Порушення ПДР у 2025 році — огляд штрафів та покарань для водіїв
Поліційний дорожній патруль. Фото: dnepr.info
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Щоб уникнути штрафів, водіям слід дотримуватись правил дорожнього руху. На перший погляд, це просто, але багато автомобілістів не знають, які покарання за певні порушення можуть загрожувати їм в Україні.

Знання ПДР та можливих наслідків їхнього невиконання допоможе зберегти не лише гроші, але й життя.

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Перевищення швидкості

  • Понад 20 км/год, але менш як 50 км/год — 340 грн;
  • Понад 50 км/год — 1 700 грн;
  • Створення аварійної ситуації через перевищення швидкості — 1 445 грн або позбавлення права керування транспортним засобом терміном до 1 року.

Відсутність документів

  • Якщо водій не має при собі водійського посвідчення або страхового поліса ОСЦПВ — 425 грн.
  • Якщо особа керує транспортом без водійського посвідчення — 3 400 грн. Повторне порушення протягом року — 40 800 грн та позбавлення права керування транспортним засобом на термін до 7 років.
  • Управління незареєстрованим авто — 850 грн. Повторне порушення протягом року — 1 700 грн або громадські роботи 30-40 год.
  • Експлуатація авто з пошкодженими/змінними номерами — 255 грн.

Ремінь безпеки та автокрісла

  • Штраф за кожного не пристебнутого в машині під час руху — 510 грн. Повторне порушення — 850 грн.
  • Штраф водієві за дитину зростом до 145 см, яку перевозять не в автокріслі, — 510 грн.

Водіння у стані сп’яніння

  • Перше порушення — 17 000 грн з позбавленням права керування на 1 рік.
  • Повторне порушення протягом року — 34 000 грн з позбавленням прав на 3 роки.
  • Третє порушення протягом року — 51 000 грн, конфіскація авто та позбавлення прав на 10 років.

Правила паркування

  • Стоянка на місцях для водіїв з інвалідністю, позначених спеціальними знаками — від 1 020 до 1 700 грн.
  • Стоянка авто з ДВЗ на місцях для електромобілів — від 340 до 680 грн.

Інші поширені порушення

  • Не надання переваги на дорозі спецтранспорту та зупинка на смузі громадського транспорту — 680 грн.
  • Створення аварійної ситуації — 1 445 грн або позбавлення права керування 6-12 міс.
  • Управління авто з несправностями або порушеннями норм експлуатації — 340 грн. 
  • Управління авто, яке не пройшло техогляд — 340 грн. Повторне порушення протягом року — 850–1 700 грн або позбавлення права керування на 3-6 міс.

Раніше ми писали, який штраф водіям за мобільний телефон у 2025 році. Також повідомляли яке покарання за фільмування з місця ДТП.

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