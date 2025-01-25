Який штраф загрожує за зйомку місця ДТП — інформація для водіїв

Знімання наслідків аварії. Фото: 1800lionlaw.com

У багатьох країнах Європі діє сувора заборона на знімання місця аварій, порушення якої може призвести до значних штрафів або навіть позбавлення волі. Європейські країни приділяють особливу увагу етиці та конфіденційності, що відображається у суворих правилах.

Про це повідомила Avtosota.

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Відчутний штраф

У Нідерландах заборонено знімати місця ДТП без попередньої згоди поліції. Це правило має на меті захист конфіденційності учасників аварій та запобігання втручанню в їх особистий простір. Для порушників передбачено штраф у розмірі 230 євро (понад 10 108 грн).

Такі заходи підкреслюють важливість дотримання приватності та етики при зборі інформації про дорожні інциденти. Поліція контролює ситуацію та забезпечує порядок, аби не заважати розслідуванню.

Найжорсткіші покарання

У Німеччині законодавство щодо знімання місць ДТП є значно суворішим, порівняно з іншими країнами. Якщо очевидець зафіксує на камеру місце події, йому загрожує штраф до 1000 євро (понад 43 950 грн) або навіть позбавлення волі на термін до двох років.

Такі дії кваліфікуються як порушення приватного життя та конфіденційності постраждалих, незалежно від того, чи були записи опубліковані, чи просто залишилися на пристрої.

Подібні заходи спрямовані на захист особистих даних учасників дорожніх інцидентів, а також на підтримання порядку та етики в важких ситуаціях, що виникають після аварій. Німецьке законодавство акцентує на важливості дотримання прав людей та запобігає зловживанню інформацією.

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