Штрафи за відчинене вікно авто — що потрібно знати водіям

Відкрите вікно в авто. Фото: 3guyslocksmiths.com

Машина без нагляду та з відкритими вікнами є бажаною мішенню для крадіїв. Тому в Італії є закон, що зобов’язує власників транспортних засобів вживати всіх можливих заходів для захисту свого майна.

Про це повідомила Avtosota.

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Провокація крадіжки

Якщо водій залишив машину на стоянці з відчиненими вікнами, дверима, ключами в замку запалювання або цінними речами на видному місці, то це може бути розцінено як підбурювання до крадіжки.

За це поліція має право оштрафувати автовласника на суму від 41 євро (1798 грн) до 168 євро (7368 грн). При цьому наявність крадіжки зовсім не є обов’язковою — порушення фіксується незалежно від наслідків.

У такий спосіб влада мотивує автовласників дбати за безпеку транспортних засобів, коли вони залишаються без нагляду.

Обов’язки водіїв

Коли автовласник залишає машину він зобовʼязаний:

повністю закрити вікна та двері автомобіля;

не залишати ключі у замку запалювання;

не залишати у салоні цінні речі на видному місці.

Закони, спрямовані на захист майна, змушують власників автомобілів відповідальніше ставитися до безпеки своїх транспортних засобів. Це допоможе зберегти їхнє майно та позбавити поліцію зайвого клопоту.

Раніше ми писали про суми штрафів за водіння у взутті з підборами, у верхньому одязі та в шапках.