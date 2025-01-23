Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Який штраф за відчинене вікно автомобіля arrow

Який штраф за відчинене вікно автомобіля

23 січня 2025 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Штрафи за відчинене вікно авто — що потрібно знати водіям
Відкрите вікно в авто. Фото: 3guyslocksmiths.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Машина без нагляду та з відкритими вікнами є бажаною мішенню для крадіїв. Тому в Італії є закон, що зобов’язує власників транспортних засобів вживати всіх можливих заходів для захисту свого майна.

Про це повідомила Avtosota.

Читайте також:

Провокація крадіжки

Якщо водій залишив машину на стоянці з відчиненими вікнами, дверима, ключами в замку запалювання або цінними речами на видному місці, то це може бути розцінено як підбурювання до крадіжки.

За це поліція має право оштрафувати автовласника на суму від 41 євро (1798 грн) до 168 євро (7368 грн). При цьому наявність крадіжки зовсім не є обов’язковою — порушення фіксується незалежно від наслідків.

У такий спосіб влада мотивує автовласників дбати за безпеку транспортних засобів, коли вони залишаються без нагляду.

Обов’язки водіїв

Коли автовласник залишає машину він зобовʼязаний:

  • повністю закрити вікна та двері автомобіля;
  • не залишати ключі у замку запалювання;
  • не залишати у салоні цінні речі на видному місці.

Закони, спрямовані на захист майна, змушують власників автомобілів відповідальніше ставитися до безпеки своїх транспортних засобів. Це допоможе зберегти їхнє майно та позбавити поліцію зайвого клопоту.

Раніше ми писали про суми штрафів за водіння у взутті з підборами, у верхньому одязі та в шапках.

Італія крадіжка авто штраф штрафи автомобіль

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

02:27 Київ не використав мільярди гривень — депутатка назвала суму

01:32 Бійцю ЗСУ відмовили в опіці над сином — аргументація суду

01:30 Жінки в ЗСУ — хто у 2025 році повинен стати на облік

00:39 Миротворча місія в Україні можлива лише з участю США — Зеленський

00:30 Заміна приписного при бронювання — чи треба пройти ВЛК

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:27 Боєць ЗСУ скоїв СЗЧ — суд Житомира суворо його покарав

Text

00:14 Кім відреагував на чутки про зимовий наступ росіян на півдні

00:06 Наслідки удару РФ по Запоріжжю — голова ОВА опублікував відео

00:01 Лекс Фрідман зібрався на інтерв'ю до Путіна

00:00 Північна Корея відправить підкріплення Росії — NYT

01:32 Бійцю ЗСУ відмовили в опіці над сином — аргументація суду

01:30 Жінки в ЗСУ — хто у 2025 році повинен стати на облік

00:39 Миротворча місія в Україні можлива лише з участю США — Зеленський

00:30 Заміна приписного при бронювання — чи треба пройти ВЛК

00:27 Боєць ЗСУ скоїв СЗЧ — суд Житомира суворо його покарав

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

00:06 Наслідки удару РФ по Запоріжжю — голова ОВА опублікував відео

00:01 Лекс Фрідман зібрався на інтерв'ю до Путіна

00:00 Північна Корея відправить підкріплення Росії — NYT

22 січня 2025

23:57 У Львові вшанували полеглих Героїв Революції Гідності — фото

23:38 Ексчиновника Міноборони забрали до СІЗО — в чому підозрюють

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

20 січня 2025

06:40 Латунь знову дорожчає — які тарифи на брухт у січні

05:52 Нові ліміти на грошові перекази — як не потрапити під підозру

19 січня 2025

06:40 Алюміній дорожчає — які оновлені ціни на метал в Україні у січні

06:20 Де дорожче хворіти — які ціни на медицину в Україні та Польщі

06:11 Європа готується до війни — порівняння армій України, ЄС і Росії

18 січня 2025

06:40 У січні оновились ціни на мідь в Україні — скільки можна заробити

Text

02:27 Київ не використав мільярди гривень — депутатка назвала суму

Text

00:14 Кім відреагував на чутки про зимовий наступ росіян на півдні

22 січня 2025
Text

19:00 Які витрати Києва заплановані у 2025 році — ефір Київський час

Text

18:06 Трамп поставив ультиматум РФ щодо переговорів, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:33 Зимовий наступ росіян на півдні — Кім прояснив ситуацію

Text

13:00 Новий наказ Трампа щодо війни та тиск на РФ — ефір День.LIVE

Text

12:33 Нардеп пояснив, чому економіка Росії досі не впала

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Зеленський назвав точну кількість миротворців — ефір Ранок.LIVE

21 січня 2025
Text

17:50 Україна має стратегію переговорів для миру, — ефір Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленський виступає на економічному форумі в Давосі — наживо

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

9 січня 2025

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати