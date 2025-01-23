Штрафы за открытое окно авто — что нужно знать водителям

Открытое окно в авто. Фото: 3guyslocksmiths.com

Машина без присмотра и с открытыми окнами является желанной мишенью для воров. Поэтому в Италии есть закон, обязывающий владельцев транспортных средств принимать все возможные меры для защиты своего имущества.

Об этом сообщила Avtosota.

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Провокация кражи

Если водитель оставил машину на стоянке с открытыми окнами, дверью, ключами в замке зажигания или ценными вещами на видном месте, то это может быть расценено как подстрекательство к краже.

За это полиция имеет право оштрафовать автовладельца на сумму от 41 евро (1798 грн) до 168 евро (7368 грн). При этом наличие кражи вовсе не является обязательным — нарушение фиксируется независимо от последствий.

Таким образом власти мотивируют автовладельцев заботиться о безопасности транспортных средств, когда они остаются без присмотра.

Обязанности водителей

Когда автовладелец оставляет машину он обязан:

полностью закрыть окна и двери автомобиля;

не оставлять ключи в замке зажигания;

не оставлять в салоне ценные вещи на видном месте.

Законы, направленные на защиту имущества, заставляют владельцев автомобилей ответственно относиться к безопасности своих транспортных средств. Это поможет сохранить их имущество и избавить полицию от лишних хлопот.

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