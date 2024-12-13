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Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

13 декабря 2024 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Какой штраф за езду водителя за рулем в шапке – что нужно знать
Водитель в шапке. Фото: freepik.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Правилами дорожного движения Италии водителям запрещено носить головные уборы, которые могут мешать обзору дороги или восприятию звуков извне. Это правило также распространяется на капюшоны, банданы, большие наушники и подобные аксессуары.

Об этом сообщил mAuto.

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Почему нельзя в шапке

Головные уборы могут усложнять водителям обнаружение опасностей на дороге и реагирование на них. Например, шапка может неожиданно съехать на глаза и закрыть обзор в критический момент, не безопасный для водителя и других участников движения.

Штрафы за езду в шапке в Италии могут колебаться от 41 до 168 евро. В некоторых случаях у водителя могут даже временно отозвать права на срок до 30 дней. Это серьезные наказания, которые следует учитывать, находясь за рулем.

Однако в Италии существуют исключения из этого правила. Водителям разрешено носить шапки в холодную погоду при условии, что они не мешают осмотру. Также разрешены головные уборы по религиозным или медицинским причинам.

Аналогичные запреты

В некоторых других странах есть схожие ограничения. К примеру, в Испании нельзя управлять автомобилем в наушниках, а в Германии не советуют носить головные уборы, которые могут отвлекать водителя. Таким образом, ответственность за соблюдение правил остается на плечах водителей, которые должны заботиться о безопасности своей и других участников дорожного движения.

Ранее мы писали, какой штраф за езду за рулем в куртке и за управление авто в обуви на каблуке.

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