Какой штраф за езду водителя за рулем в шапке – что нужно знать

Водитель в шапке. Фото: freepik.com

Правилами дорожного движения Италии водителям запрещено носить головные уборы, которые могут мешать обзору дороги или восприятию звуков извне. Это правило также распространяется на капюшоны, банданы, большие наушники и подобные аксессуары.

Об этом сообщил mAuto.

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Почему нельзя в шапке

Головные уборы могут усложнять водителям обнаружение опасностей на дороге и реагирование на них. Например, шапка может неожиданно съехать на глаза и закрыть обзор в критический момент, не безопасный для водителя и других участников движения.

Штрафы за езду в шапке в Италии могут колебаться от 41 до 168 евро. В некоторых случаях у водителя могут даже временно отозвать права на срок до 30 дней. Это серьезные наказания, которые следует учитывать, находясь за рулем.

Однако в Италии существуют исключения из этого правила. Водителям разрешено носить шапки в холодную погоду при условии, что они не мешают осмотру. Также разрешены головные уборы по религиозным или медицинским причинам.

Аналогичные запреты

В некоторых других странах есть схожие ограничения. К примеру, в Испании нельзя управлять автомобилем в наушниках, а в Германии не советуют носить головные уборы, которые могут отвлекать водителя. Таким образом, ответственность за соблюдение правил остается на плечах водителей, которые должны заботиться о безопасности своей и других участников дорожного движения.

Ранее мы писали, какой штраф за езду за рулем в куртке и за управление авто в обуви на каблуке.