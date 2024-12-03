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Какой штраф за вождение авто в обуви на каблуках

3 декабря 2024 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Внимание к гардеробу — какой штраф за управление авто в обуви на каблуках
Водитель на каблуках. Фото: freepik.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Во многих странах одним из основных условий безопасности на дороге является соблюдение ПДД. Однако в Великобритании на эту тему есть дополнительные требования, например, по выбору обуви водителей.

Об этом сообщила Avtosota.

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Штрафы за обувь

Согласно британскому Кодексу дорожного движения, запрещено управлять транспортным средством в обуви, которая мешает контролю над педалями. Что именно считается "неправильной" обувью:

  • туфли на высоком каблуке;
  • шлепанцы;
  • сандалии;
  • резиновые сапоги.

Сумма штрафа за такое правонарушение составляет 100 фунтов (приблизительно 5 200 грн) при первичном взыскании. Если дело дойдет до суда, согласование на меньшую сумму уже не будет, и штраф может достигать 5000 фунтов (почти 265 000 грн).

Как влияет обувь на вождение

Несмотря на строгость правила, исследования показывают, что каждый 15 британский водитель игнорирует эти нормы.

Эксперты отмечают риски использования неустойчивой обуви, ведь она может привести к потере контроля над автомобилем и увеличить вероятность аварии. В связи с этим местные власти активно контролируют выполнение этих правил.

Требования к водительской обуви в Великобритании являются ярким примером того, как мелкие детали могут влиять на дорожную безопасность. Правильный выбор обуви не только обеспечивает комфорт, но и является важным фактором в предупреждении ДТП. Поэтому водителям следует обращать внимание на то, в чем они садятся за руль, ведь их жизнь может зависеть от этого.

Ранее мы писали, в каких странах самые большие штрафы для водителей за нарушение ПДД. Также блоггер рассказала о самых странных штрафах для водителей в Испании.

авто штраф штрафы обувь Великобритания автомобиль водители ПДД каблуки

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