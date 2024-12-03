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Який штраф за керування авто у взутті на підборах

3 грудня 2024 01:20
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Увага до гардероба — який штраф за керування авто у взутті на підборах
Водійка на підборах. Фото: freepik.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

У багатьох країнах однією з основних умов безпеки на дорозі є дотримання правил дорожнього руху. Однак у Великій Британії на цю тему є додаткові вимоги, наприклад, стосовно вибору взуття водіїв.

Про це повідомила Avtosota.

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Згідно з британським Кодексом дорожнього руху, заборонено керувати транспортним засобом у взутті, яке заважає контролю над педалями. Що саме вважається "неправильним" взуттям: 

  • туфлі на високих підборах;
  • шльопанці;
  • сандалії;
  • гумові чоботи.

Суму штрафу за таке правопорушення становить 100 фунтів (приблизно 5 200 грн) при первинному стягненні. Якщо справа дійде до суду, погодження на меншу суму вже не буде, й штраф може досягати 5 000 фунтів (майже 265 000 грн).

Як впливає взуття на водіння

Попри суворість правила, дослідження показують, що кожен 15 британський водій ігнорує ці норми. Експерти наголошують на ризиках використання нестійкого взуття, адже воно може призвести до втрати контролю над автомобілем та збільшити ймовірність аварії. У зв'язку з цим місцева влада активно контролює виконання цих правил.

Вимоги до взуття водіїв у Великій Британії є яскравим прикладом того, як дрібні деталі можуть впливати на дорожню безпеку. Правильний вибір взуття не лише забезпечує комфорт, а є важливим фактором у попередженні дорожньо-транспортних пригод. Тому водіям варто звертати увагу на те, в чому вони сідають за кермо, адже їхнє життя може залежати від цього.

Раніше ми писали, в яких країнах найбільші штрафи для водіїв за порушення ПДР. Також блогерка розповіла про найдивніші штрафи для водіїв в Іспанії.

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