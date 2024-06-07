ТОП-8 країн світу з величезними штрафами за порушення ПДР

Обмеження швидкості. Фото: economictimes

Українські штрафи за порушення ПДР можуть здатися занадто ліберальними у порівнянні з аналогічними покараннями в розвинених країнах світу. Найжорстокіші стягнення застосовують за перевищення швидкості, адже саме через це найчастіше трапляються смертельні ДТП.

Дізнайтеся, де за порушення швидкісного режиму можна заплатити мільйон доларів.

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1. Швейцарія

Один із водіїв отримав штраф 1 млн доларів за їзду на швидкості 290 км/год. На сплату всієї суми стягнення порушник отримав 300 днів.

2. США

У 2010 році було зафіксовано два рекорди. Штраф майже в 1 млн доларів заплатив водій, який розігнався на SLS AMG до 300 км/год. А водій Ferrari Testarossa їхав на швидкості 136 км/год у зоні дії обмеження 85 км/год, за що довелося сплатити 327 000 доларів.

3. Фінляндія

В цій країні для розрахунку суми штрафу використовують показник річного доходу. У 2022 році бізнесмену з річним доходом 11,5 млн доларів виписали штраф за перевищення швидкості 200 000 доларів. При цьому мінімальне стягнення за це порушення становить 1600 доларів.

4. Канада

Розмір штрафу залежить від провінції країни, де було скоєно порушення ПДР. Наприклад, в Онтаріо за перевищення швидкості на 10 км/год покарання становить лише 40 доларів, а у Квебеку — 227 доларів. В Альберті мотоцикліст, який розігнався 263 км/год, отримав штраф 12 000 доларів.

5. Японія

Штраф за п’яну їзду становить 8700 доларів. За проїзд на червоне світло — 420 доларів.

6. Норвегія

Розмір штрафу за перевищення швидкості дорівнює 10% від річного доходу водія. Також можливі ув’язнення порушника на 18 днів або громадські роботи на той самий термін.

7. Велика Британія

Штраф за порушення швидкісного режиму — 175% від тижневого доходу водія. Інколи суму можуть подвоїти. Наприклад, британець за їзду на швидкості 276 км/год отримав стягнення 8000 доларів, хоча сума за розрахунками становила 4000 доларів.

8. Італія

За перевищення швидкості в Італії стягують 2100 доларів. Залежно від тяжкості порушення, може загрожувати навіть ув’язнення.

Раніше ми писали про особливості правил дорожнього руху в Німеччині та Франції.