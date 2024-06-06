Особливості ПДР та поширені штрафи у Франції — що варто знати українським водіям

Авто біля Ейфелевої вежі в Парижі. Фото: wallhere.com

Франція продовжує надавати українцям статус тимчасового захисту щонайменше до березня 2025 року. Але, відправляючись до цієї країни на власному автомобілі, потрібно вивчити головні особливості місцевих правил дорожнього руху, насамперед щодо перевезення дітей.

Про це повідомив TripMyDream.

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Швидкісний режим

у межах населеного пункту — 50 км/год;

за межами населеного пункту — 90 км/год;

на автомобільній дорозі — 110 км/год;

на автомагістралі — 130 км/год;

мінімальна швидкість на автомагістралі — 80 км/год.

Фото: hdrshooter.com

Найпоширеніші штрафи

перевищення швидкості — від 68 до 1500 євро;

неправильне паркування — 17 євро;

порушення правил обгону, проїзд на червоне світло — 135 євро;

невикористання ременів безпеки — від 46 євро;

розмова телефоном без гарнітури — від 35 євро;

наявність алкоголю в крові до 0,8 проміле — 135 євро, понад 0,8 проміле — 4500 євро та позбавлення прав до трьох років;

відсутність в авто світловідбивного жилета чи сигнального трикутника — 135 євро;

відсутність в авто алкотестера (з листопада 2012) — 11 євро.

перевищення швидкісного режиму на 40 км/год — водія можуть позбавити водійських прав.

використання радар-детектора — до 3000 євро.

Особливості ПДР

Використання радар-детекторів заборонено.

Використання фар ближнього світла в денний час є обов'язковим лише в умовах поганої видимості та при проїзді через тунелі.

Дітей молодше 10 років перевозити на передньому сидінні заборонено. Дитяче крісло або бустер є обов'язковим для дитини вагою менш як 18 кг. Користуватися паском безпеки дитині можна, якщо він проходить через плече, а не шию.

Обов'язково використання ременів безпеки усіма дорослими пасажирами.

Крайній лівий ряд має залишатися вільним для обгону.

Раніше ми писали про особливості ПДР та найпоширеніші штрафи в Німеччині та Хорватії.