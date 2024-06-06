Особенности ПДД и распространенные штрафы во Франции — что нужно знать украинским водителям

Автомобиль возле Эйфелевой башни в Париже. Фото: wallhere.com

Франция продолжает предоставлять украинцам статус временной защиты, по меньшей мере, до марта 2025 года. Но, отправляясь в эту страну на собственном автомобиле, нужно изучить главные особенности местных ПДД, прежде всего по перевозке детей.

Об этом сообщил TripMyDream.

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Скоростной режим

в пределах населенного пункта — 50 км/ч;

за пределами населенного пункта — 90 км/ч;

на автомобильной дороге — 110 км/ч;

на автомагистрали — 130 км/ч;

минимальная скорость на автомагистрали — 80 км/ч.

Фото: hdrshooter.com

Самые распространенные штрафы

превышение скорости — от 68 до 1500 евро;

неправильная парковка — 17 евро;

нарушение правил обгона, проезд на красный свет — 135 евро;

неиспользование ремней безопасности — от 46 евро;

разговор по телефону без гарнитуры — от 35 евро;

наличие алкоголя в крови до 0,8 промилле — 135 евро, свыше 0,8 промилле — 4500 евро и лишение прав до трех лет;

отсутствие в авто светоотражающего жилета или сигнального треугольника — 135 евро;

отсутствие в авто алкотестера (с ноября 2012) — 11 евро.

превышение скоростного режима на 40 км/ч — водителя могут лишить водительских прав.

использование радар-детектора — до 3000 евро.

Особенности ПДД

Использование радар-детекторов запрещено.

Использование фар ближнего света в дневное время обязательно только в условиях плохой видимости и при проезде через туннели.

Детей младше 10 лет перевозить на переднем сиденье запрещено. Детское кресло или бустер является обязательным для ребенка весом менее 18 кг. Пользоваться ремнем безопасности ребенку можно, если он проходит через плечо, а не шею.

Обязательно использование ремней безопасности всеми взрослыми пассажирами.

Крайний левый ряд должен оставаться свободным для обгона.

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