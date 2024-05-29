За какие интересные нарушения штрафуют водителей в Европе — странные ПДД

В Исландии нельзя ехать по гравию. Фото: subaru.co.nz

Украинцы с теплотой вспоминают отечественные правила дорожного движения, попадая в неожиданные ситуации на авто в Европе. Ведь некоторые запреты на континенте нашим водителям кажутся, по меньшей мере, странными.

Об этом написал AutoPortal.

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Болгария и Румыния

Штраф без предупреждения за езду на грязной, немытой машине.

Болгария

На улицах с односторонним движением парковаться можно только с левой стороны.

Кипр

В жилых районах и у больниц запрещено использовать звуковой сигнал.

Водителям нельзя есть в машинах.

Запрещено использовать непристойные жесты и "угрожающие размахивания" как выражение негодования.

Франция

Запрещена езда в наушниках (даже с одним).

Тест на алкоголь проводится только в автомобиле потенциального нарушителя.

Греция

Запрещено курить за рулем.

Исландия

Категорически нельзя ездить по гравию. Но если на нем не обозначено место для парковки, то можно.

Германия

За медленную езду по автобану водитель грозит штраф.

Нельзя угрожать другому участнику дорожного движения, в том числе с помощью жестов (наказание — 500 евро).

Испания, Португалия и Швейцария

Если водитель ездит в очках (не для солнца), он обязательно должен иметь при себе запасную пару.

Ранее украинцев предупредили о распространенном наказании за нарушение ПДД. Также мы рассказывали, как водители избегают наказания за превышение скорости и какой за это штраф.