За какие интересные нарушения штрафуют водителей в Европе — странные ПДД

Штраф за наушники, сигарету и езду по гравию — странные требования ПДД в Европе
29 мая 2024 21:35
В Исландии нельзя ехать по гравию. Фото: subaru.co.nz
Украинцы с теплотой вспоминают отечественные правила дорожного движения, попадая в неожиданные ситуации на авто в Европе. Ведь некоторые запреты на континенте нашим водителям кажутся, по меньшей мере, странными.
Об этом написал AutoPortal.
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Болгария и Румыния
- Штраф без предупреждения за езду на грязной, немытой машине.
Болгария
- На улицах с односторонним движением парковаться можно только с левой стороны.
Кипр
- В жилых районах и у больниц запрещено использовать звуковой сигнал.
- Водителям нельзя есть в машинах.
- Запрещено использовать непристойные жесты и "угрожающие размахивания" как выражение негодования.
Франция
- Запрещена езда в наушниках (даже с одним).
- Тест на алкоголь проводится только в автомобиле потенциального нарушителя.
Греция
- Запрещено курить за рулем.
Исландия
- Категорически нельзя ездить по гравию. Но если на нем не обозначено место для парковки, то можно.
Германия
- За медленную езду по автобану водитель грозит штраф.
- Нельзя угрожать другому участнику дорожного движения, в том числе с помощью жестов (наказание — 500 евро).
Испания, Португалия и Швейцария
- Если водитель ездит в очках (не для солнца), он обязательно должен иметь при себе запасную пару.
Ранее украинцев предупредили о распространенном наказании за нарушение ПДД. Также мы рассказывали, как водители избегают наказания за превышение скорости и какой за это штраф.
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