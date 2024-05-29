Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Штраф за наушники, сигарету и езду по гравию — странные требования ПДД в Европе arrow

Штраф за наушники, сигарету и езду по гравию — странные требования ПДД в Европе

29 мая 2024 21:35
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
За какие интересные нарушения штрафуют водителей в Европе — странные ПДД
В Исландии нельзя ехать по гравию. Фото: subaru.co.nz
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Украинцы с теплотой вспоминают отечественные правила дорожного движения, попадая в неожиданные ситуации на авто в Европе. Ведь некоторые запреты на континенте нашим водителям кажутся, по меньшей мере, странными.

Об этом написал AutoPortal.

Читайте также:

Болгария и Румыния

  • Штраф без предупреждения за езду на грязной, немытой машине.

Болгария

  • На улицах с односторонним движением парковаться можно только с левой стороны.

Кипр

  • В жилых районах и у больниц запрещено использовать звуковой сигнал.
  • Водителям нельзя есть в машинах.
  • Запрещено использовать непристойные жесты и "угрожающие размахивания" как выражение негодования.

Франция

  • Запрещена езда в наушниках (даже с одним).
  • Тест на алкоголь проводится только в автомобиле потенциального нарушителя.

Греция

  • Запрещено курить за рулем.

Исландия

  • Категорически нельзя ездить по гравию. Но если на нем не обозначено место для парковки, то можно.

Германия

  • За медленную езду по автобану водитель грозит штраф.
  • Нельзя угрожать другому участнику дорожного движения, в том числе с помощью жестов (наказание — 500 евро).

Испания, Португалия и Швейцария

  • Если водитель ездит в очках (не для солнца), он обязательно должен иметь при себе запасную пару.

Ранее украинцев предупредили о распространенном наказании за нарушение ПДД. Также мы рассказывали, как водители избегают наказания за превышение скорости и какой за это штраф.

штраф
Европа
штрафы
водители
ПДД
правила дорожного движения

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном