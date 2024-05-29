За які дивні порушення штрафують водіїв у Європі — чудернацькі ПДР

В Ісландії не можна їхати гравієм. Фото: subaru.co.nz

Українці з теплотою згадують вітчизняні правила дорожнього руху, коли потрапляють у несподівані ситуації на авто в Європі. Адже деякі заборони на континенті нашим водіям здаються щонайменше дивними.

Про це написав AutoPortal.

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Болгарія та Румунія

Штраф без попередження за їзду на брудній, немитій машині.

Болгарія

На вулицях з одностороннім рухом паркуватися можна лише з лівого боку.

Кіпр

У житлових районах та біля лікарень заборонено використовувати звуковий сигнал.

Водіям не можна їсти в машинах.

Заборонено використовувати непристойні жести та "загрозливі розмахування" як вираження обурення.

Франція

Заборонено їзду в навушниках (навіть з одним).

Тест на алкоголь проводиться лише в автомобілі потенційного порушника.

Греція

Заборонено палити за кермом.

Ісландія

Категорично не можна їздити гравієм. Але, якщо на ньому не позначено місце для паркування, то можна.

Німеччина

За повільну їзду автобаном водій загрожує штраф.

Не можна загрожувати іншому учаснику дорожнього руху, зокрема за допомогою жестів (покарання — 500 євро).

Іспанія, Португалія та Швейцарія

Якщо водій їздить в окулярах (не для сонця), він обов'язково повинен мати при собі запасну пару.

Раніше українців попередили про поширене покарання за порушення ПДР. Також ми розповідали, як водії уникають покарання за перевищення швидкості та який за це штраф.