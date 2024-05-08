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Як водії уникають покарання за перевищення швидкості — який штраф за це

8 травня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Як водії в Україні уникають штрафів від камер — яке покарання за це передбачено
Камери фіксують перевищення швидкості. Фото: today.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Сьогодні за дотриманням швидкісного режиму водіями на дорогах України стежать 250 камер автофіксації порушень ПДР, а на початку літа їх стане вже 300. Втім, деякі водії навчилися приховувати номери своїх авто та уникати таким чином штрафів.

Про це повідомив AUTO-Consulting.

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Камера автоматичної фіксації порушень ПДР не може розрізнити номерні знаки авто, якщо оздобити їх спеціальними рамками або наноплівкою, яка засвічує цифри. Ці засоби можна вільно замовити з Китаю.

Робити це незаконно. Адже, згідно з правилами дорожнього руху, номерний знак має бути гарно видно з відстані 20 метрів.

Як карають порушників

Сьогодні в Україні патрульна поліція почала штрафувати водіїв, які користуються незаконними методами приховування номерних знаків від камер автофіксації, на суму 1190 грн.

На кожного порушника виносять постанову за ч. 1 ст. 121-3 КУпАП (керування ТЗ з номерним знаком, який не відповідає встановленим зразкам або вимогам чи закритим іншими предметами).

Зокрема, нещодавно кілька таких порушників виявила та покарала Патрульна поліція Тернопільської області.

Раніше народні депутати зареєстрували у парламенті законопроєкт № 11029, яким передбачено посилення відповідальності за неналежний технічний стан автомобіля та пропонуються нові підходи до визначення середньої швидкості транспортних засобів. Також повідомляли, які штрафи за перевищення швидкості у 2024 році в Україні.

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