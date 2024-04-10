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В Україні запустять нові камери автофіксації порушень ПДР — коли та скільки

10 квітня 2024 17:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Додаткові камери автофіксації порушень ПДР в Україні — коли запустять
Камера автофіксації порушень ПДР. Фото: inlviv.in.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В Україні незабаром почнуть фіксувати порушення правил дорожнього руху одразу 50 нових камер. Вони вже закуплені й з'являться на українських дорогах на початку літа 2024 року.

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

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Вперше ці камери з'явилися влітку 2020 року. Комплекси автоматично фіксують автомобілі, що перевищують швидкість. Після чого водії-порушники отримують постанову про штраф за перевищення швидкості.

Після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року МВС відключило всі камери, але після повної деокупації Київської, Чернігівської та Сумської областей, у травні 2022 року деякі з них знову увімкнули. Нові комплекси на дорогах з'явилися 1 січня 2024 року та 1 березня 2024 року.

Сьогодні за дотриманням швидкісного режиму водіями вже стежать 250 камер автофіксації порушень ПДР. Скоро їх стане 300, а в майбутньому таких комплексів встановлять ще більше.

Як накладається штраф

Після реєстрації дорожньої події інформація надходить у центр обробки даних Департаменту патрульної поліції та розглядається уповноваженим поліцейським з подальшим винесенням постанови про накладення адміністративного штрафу за правопорушення.

Адміністративну відповідальність за порушення ПДР, автоматично зафіксованих приладами фото- і відеоконтролю, несе:

  • власник транспортного засобу — фізична особа або керівник юридичної особи, на якого зареєстровано ТЗ;
  • належний (фактичний) користувач відповідного транспортного засобу (за умови, що відповідні дані були внесені до Єдиного державного реєстру транспортних засобів);
  • особа, яка здійснила ввезення транспортного засобу на територію України, у разі якщо ТЗ зареєстровано за межами території України.

Адреси камер автофіксації та дозволену швидкість руху на контрольованих ділянках можна дізнатися на сайті МВС.

Раніше ми писали, що в Україні можна отримати штраф 1190 грн за невідповідний стан автомобільних номерів, які мають бути читабельними з 20 метрів. Також повідомляли, які штрафи за перевищення швидкості у 2024 році в Україні.

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