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В Украине запустят новые камеры автофиксации нарушений ПДД — когда и сколько

10 апреля 2024 17:50
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Дополнительные камеры автофиксации нарушений ПДД в Украине — когда запустят
Камера автофиксации нарушений ПДД. Фото: inlviv.in.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

В Украине в скором времени начнут фиксировать нарушения ПДД сразу 50 новых камер. Они уже закуплены и появятся на украинских дорогах в начале лета 2024 года.

Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко.

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Впервые эти камеры появились летом 2020 года. Комплексы автоматически фиксируют превышающие скорость автомобилями. После чего водители-нарушители получают постановление о штрафе за превышение скорости.

После начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года МВД отключило все камеры, но после полной деоккупации Киевской, Черниговской и Сумской областей, в мае 2022 года некоторые из них снова включили. Новые комплексы на дорогах появились 1 января 2024 и 1 марта 2024 года.

Сегодня за соблюдением скоростного режима водителями уже следят 250 камер автофиксации нарушений ПДД. Скоро их станет 300, а в будущем таких комплексов будет установлено еще больше.

Как налагается штраф

После регистрации дорожного происшествия информация поступает в центр обработки данных Департамента патрульной полиции и рассматривается уполномоченным полицейским с последующим вынесением постановления о наложении административного штрафа за правонарушение.

Административную ответственность за нарушение ПДД, автоматически зафиксированных приборами фото- и видеоконтроля, несет:

  • владелец транспортного средства — физическое лицо или руководитель юридического лица, на которого зарегистрировано ТС;
  • надлежащий (фактический) пользователь соответствующего транспортного средства (при условии, что соответствующие данные были внесены в Единый государственный реестр транспортных средств);
  • лицо, осуществившее ввоз транспортного средства на территорию Украины, в случае если ТС зарегистрировано за пределами территории Украины.

Адреса камер автофиксации и разрешенную скорость движения на контролируемых участках можно узнать на сайте МВД.

Ранее мы писали, что в Украине можно получить штраф 1190 грн за несоответствующее состояние автомобильных номеров, которые должны быть читабельными с 20 метров. Также сообщалось, какие штрафы за превышение скорости в 2024 году в Украине.

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