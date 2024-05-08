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Как водители избегают наказания за превышение скорости — какой штраф за это

8 мая 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Как водители в Украине избегают штрафов от камер — какое наказание за это предусмотрено
Камеры фиксируют превышение скорости. Фото: today.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Сегодня за соблюдением скоростного режима водителями на дорогах Украины следят 250 камер автофиксации нарушений ПДД, а в начале лета их станет уже 300. Впрочем, некоторые водители научились скрывать номера своих авто и избегать таким образом штрафов.

Об этом сообщил Auto-Consulting.

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Камера автоматической фиксации нарушений ПДД не может различить номерные знаки авто, если оснастить их специальными рамками или засвечивающей цифры нанопленкой. Эти средства можно свободно заказать из Китая.

Делать это незаконно. Ведь, согласно правилам дорожного движения, номерной знак должен быть хорошо виден с расстояния 20 метров.

Как наказывают нарушителей

Сегодня в Украине патрульная полиция начала штрафовать водителей, пользующихся незаконными методами скрытия номерных знаков от камер автофиксации, на сумму 1190 грн.

На каждого нарушителя выносят постановление по ч. 1 ст. 121-3 КУоАП (управление ТС с номерным знаком, не отвечающим установленным образцам или требованиям или закрытым другими предметами).

В частности, недавно несколько таких нарушителей обнаружила и наказала Патрульная полиция Тернопольской области.

Ранее народные депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект №11029, которым предусмотрено усиление ответственности за ненадлежащее техническое состояние автомобиля и предлагаются новые подходы к определению средней скорости транспортных средств. Также сообщалось, какие штрафы за превышение скорости в 2024 году в Украине.

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