Вниманию украинских водителей в Германии — ПДД и штрафы за их нарушение

Немецкая дорожная полиция. Фото: independent.co.uk

Если собираетесь путешествовать по Германии на собственном автомобиле, стоит предварительно разобраться в особенностях правил дорожного движения этой страны. Узнайте, за какие нарушения местная полиция выписывает штрафы и даже может изъять водительское удостоверение.

Об этом пишет Visit Ukraine.

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Штрафные баллы

Немецкая система штрафных баллов за нарушение ПДД распространяется также на иностранцев, которые ездят по дорогам страны. Если водитель собирает 8 штрафных баллов, он лишается права управлять автомобилем в Германии.

Как насчитывают баллы:

за административные нарушения с угрозой безопасности движения — 1 балл;

за грубые нарушения, содержащие опасность для участников дорожного движения — 2 балла;

за нарушение, относящееся к уголовному производству — 3 балла.

Следует помнить, что при начислении сразу трех баллов у водителя могут изъять права.

Самые распространенные штрафы за нарушение ПДД в Германии

проезд на красный свет — до 360 евро плюс возможность запрета вождения на 1 месяц;

неиспользование ремня безопасности — 30 евро;

опасный обгон на трассе — до 250 евро;

пользование мобильным телефоном во время езды — 60 евро;

запрещенный обгон — 70 евро;

обгон на "слепом" участке, например, перед горизонтом — 100 евро.

несоблюдение безопасной дистанции — 75 евро;

управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения от 0,5 до 1,09 промилле — 500 евро плюс возможность запрета вождения на 1 месяц.

Скоростные режимы в ФРГ

в пределах населенного пункта — до 50 км/ч;

за пределами населенных пунктов — до 100 км/ч;

на трассе — 130 км/час.

на некоторых автобанах — более 130 км/ч.

Ранее мы писали, что в Германии штрафы водителям за публичную демонстрацию среднего пальца, изогнутой в локте руки и высунутого языка на дороге составляют от 500 до 3 тыс. евро. А на Кипре правила запрещают водителям кушать в машинах.