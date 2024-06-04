Вниманию украинских водителей в Германии — ПДД и штрафы за их нарушение

Строгие ПДД Германии — это нужно знать водителям из Украины, чтобы избежать растрат
Если собираетесь путешествовать по Германии на собственном автомобиле, стоит предварительно разобраться в особенностях правил дорожного движения этой страны. Узнайте, за какие нарушения местная полиция выписывает штрафы и даже может изъять водительское удостоверение.
Об этом пишет Visit Ukraine.
Штрафные баллы
Немецкая система штрафных баллов за нарушение ПДД распространяется также на иностранцев, которые ездят по дорогам страны. Если водитель собирает 8 штрафных баллов, он лишается права управлять автомобилем в Германии.
Как насчитывают баллы:
- за административные нарушения с угрозой безопасности движения — 1 балл;
- за грубые нарушения, содержащие опасность для участников дорожного движения — 2 балла;
- за нарушение, относящееся к уголовному производству — 3 балла.
Следует помнить, что при начислении сразу трех баллов у водителя могут изъять права.
Самые распространенные штрафы за нарушение ПДД в Германии
- проезд на красный свет — до 360 евро плюс возможность запрета вождения на 1 месяц;
- неиспользование ремня безопасности — 30 евро;
- опасный обгон на трассе — до 250 евро;
- пользование мобильным телефоном во время езды — 60 евро;
- запрещенный обгон — 70 евро;
- обгон на "слепом" участке, например, перед горизонтом — 100 евро.
- несоблюдение безопасной дистанции — 75 евро;
- управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения от 0,5 до 1,09 промилле — 500 евро плюс возможность запрета вождения на 1 месяц.
Скоростные режимы в ФРГ
- в пределах населенного пункта — до 50 км/ч;
- за пределами населенных пунктов — до 100 км/ч;
- на трассе — 130 км/час.
- на некоторых автобанах — более 130 км/ч.
Ранее мы писали, что в Германии штрафы водителям за публичную демонстрацию среднего пальца, изогнутой в локте руки и высунутого языка на дороге составляют от 500 до 3 тыс. евро. А на Кипре правила запрещают водителям кушать в машинах.
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