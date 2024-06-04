До уваги українських водіїв у Німеччині — ПДР та штрафи за порушення

Суворі ПДР Німеччини — це потрібно знати водіям з України, аби уникнути розтрат
Якщо збираєтесь подорожувати Німеччиною на власному автомобілі, варто перед тим розібратися в особливостях правил дорожнього руху цієї країни. Дізнатися, за які порушення місцева поліція виписує штрафи та навіть може вилучити водійське посвідчення.
Про це написав Visit Ukraine.
Штрафні бали
Німецька система штрафних балів за порушення правил дорожнього руху поширюється також на іноземців, які їздять дорогами країни. Якщо водій збирає 8 штрафних балів, він втрачає право керувати авто в Німеччині.
Як нараховують бали:
- за адміністративні порушення із загрозою безпеці руху — 1 бал;
- за грубі порушення, що містять небезпеку для учасників дорожнього руху — 2 бали;
- за порушення, що належить до кримінального провадження — 3 бали.
Варто пам'ятати, що при нарахуванні одразу ж трьох балів, у водія можуть вилучити права.
Найпоширеніші штрафи за порушення ПДР в Німеччині
- проїзд на червоне світло — до 360 євро плюс можливість заборони водіння на 1 місяць;
- невикористання ременя безпеки — 30 євро;
- небезпечний обгін на трасі — до 250 євро;
- користування мобільним телефоном під час їзди — 60 євро;
- заборонений обгін — 70 євро;
- обгін на "сліпій" ділянці, наприклад, перед горизонтом — 100 євро.
- недотримання безпечної дистанції — 75 євро;
- керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння від 0,5 до 1,09 проміле — 500 євро плюс можливість заборони водіння на 1 місяць.
Швидкісні режими в ФРН
- в межах населеного пункту — до 50 км/год;
- за межами населених пунктів — до 100 км/год;
- на трасі — 130 км/год.
- на деяких автобанах — понад 130 км/год.
Раніше ми писали, що в Німеччині штрафи водіям за публічну демонстрацію середнього пальця, зігнутої у лікті руки та висунутого язика на дорозі становлять від 500 до 3 тис. євро. А на Кіпрі правила забороняють водіям їсти в машинах.
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