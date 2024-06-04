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Суворі ПДР Німеччини — це потрібно знати водіям з України, аби уникнути розтрат

4 червня 2024 17:45
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
До уваги українських водіїв у Німеччині — ПДР та штрафи за порушення
Німецька дорожня поліція. Фото: independent.co.uk
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Якщо збираєтесь подорожувати Німеччиною на власному автомобілі, варто перед тим розібратися в особливостях правил дорожнього руху цієї країни. Дізнатися, за які порушення місцева поліція виписує штрафи та навіть може вилучити водійське посвідчення.

Про це написав Visit Ukraine.

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Штрафні бали

Німецька система штрафних балів за порушення правил дорожнього руху поширюється також на іноземців, які їздять дорогами країни. Якщо водій збирає 8 штрафних балів, він втрачає право керувати авто в Німеччині.

Як нараховують бали:

  • за адміністративні порушення із загрозою безпеці руху — 1 бал;
  • за грубі порушення, що містять небезпеку для учасників дорожнього руху — 2 бали;
  • за порушення, що належить до кримінального провадження — 3 бали.

Варто пам'ятати, що при нарахуванні одразу ж трьох балів, у водія можуть вилучити права.

Найпоширеніші штрафи за порушення ПДР в Німеччині

  • проїзд на червоне світло — до 360 євро плюс можливість заборони водіння на 1 місяць;
  • невикористання ременя безпеки — 30 євро;
  • небезпечний обгін на трасі — до 250 євро;
  • користування мобільним телефоном під час їзди — 60 євро;
  • заборонений обгін — 70 євро;
  • обгін на "сліпій" ділянці, наприклад, перед горизонтом — 100 євро.
  • недотримання безпечної дистанції — 75 євро;
  • керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння від 0,5 до 1,09 проміле — 500 євро плюс можливість заборони водіння на 1 місяць.

Швидкісні режими в ФРН

  • в межах населеного пункту — до 50 км/год;
  • за межами населених пунктів — до 100 км/год;
  • на трасі — 130 км/год.
  • на деяких автобанах — понад 130 км/год.

Раніше ми писали, що в Німеччині штрафи водіям за публічну демонстрацію середнього пальця, зігнутої у лікті руки та висунутого язика на дорозі становлять від 500 до 3 тис. євро. А на Кіпрі правила забороняють водіям їсти в машинах.

ПДР
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штрафи
правила дорожнього руху
Німеччина

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