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Чому не можна мити авто старим спіднім — особливості ПДР в різних країнах світу

31 травня 2024 06:45
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Правила дорожнього руху за кордоном, які шокують українців
Будь-якою ганчіркою машину мити не можна. Фото: armorall.com
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Перед тим як подорожувати власним авто за кордоном, уважно вивчіть місцеві традиції та правила водіння, щоб не отримати неприємний сюрприз у вигляді великого штрафу за невинну, на вашу думку, дію за кермом. Підбірка незвичайних правил дорожнього руху в різних частинах світу.

Про це написав JoinUp.

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Італія

  • Якщо подорожуєте із двома чи більше домашніми улюбленцями, то потрібно купити спеціальну клітку чи сітку, в інакшому випадку — солідний штраф.
  • Паркуватися можна лише у напрямку руху.

Австрія

  • У всій центральній частині Відня (та багатьох інших землях країни) заборонено сигналити.

США

  • В Каліфорнії жінкам заборонено сідати за кермо у вечірній сукні з довгим шлейфом.
  • Машину не можна мити чи витирати старою спідньою білизною.

Німеччина

  • Штрафи за публічну демонстрацію середнього пальця, зігнутої у лікті руки та висунутого язика на дорозі — від 500 до 3 тис. євро.
  • Заборонено залишатися без бензину на автобані.

Данія

  • Перед тим як сісти за кермо, водій зобов’язаний зазирнути під машину, щоб перевірити, чи немає там тварини або людини.

Філіппіни

  • Власникам авто із номерними знаками, які закінчуються на 1 та 2, заборонено сідати за кермо понеділками.

Коста-Рика

  • За кермом можна розпивати слабоалкогольні напої, доки не настане сп’яніння. Причому водії самі вирішують, скільки ще можна пити.

Греція

  • Поліція має право конфіскувати номери у неправильно припаркованої машини.
  • Поліцейський може сісти за кермо, щоб відігнати авто порушника.

Франція

  • Кожен, кого зупинила поліція на дорозі, повинен пройти контроль тверезості, при цьому, водій повинен возити з собою власний набір для алкотесту.

Сінгапур

  • Заборонено під’їжджати до пішоходів на відстань, меншу як 50 м.

Раніше народні депутати зареєстрували у парламенті законопроєкт № 11029, яким передбачено посилення відповідальності за неналежний технічний стан автомобіля та пропонуються нові підходи до визначення середньої швидкості транспортних засобів. Також повідомляли, які штрафи за перевищення швидкості у 2024 році в Україні.

ПДР
штраф
штрафи
правила дорожнього руху
автомобіль
авто

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