Правила дорожнього руху за кордоном, які шокують українців

Чому не можна мити авто старим спіднім — особливості ПДР в різних країнах світу
31 травня 2024 06:45
Будь-якою ганчіркою машину мити не можна. Фото: armorall.com
Перед тим як подорожувати власним авто за кордоном, уважно вивчіть місцеві традиції та правила водіння, щоб не отримати неприємний сюрприз у вигляді великого штрафу за невинну, на вашу думку, дію за кермом. Підбірка незвичайних правил дорожнього руху в різних частинах світу.
Про це написав JoinUp.
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Італія
- Якщо подорожуєте із двома чи більше домашніми улюбленцями, то потрібно купити спеціальну клітку чи сітку, в інакшому випадку — солідний штраф.
- Паркуватися можна лише у напрямку руху.
Австрія
- У всій центральній частині Відня (та багатьох інших землях країни) заборонено сигналити.
США
- В Каліфорнії жінкам заборонено сідати за кермо у вечірній сукні з довгим шлейфом.
- Машину не можна мити чи витирати старою спідньою білизною.
Німеччина
- Штрафи за публічну демонстрацію середнього пальця, зігнутої у лікті руки та висунутого язика на дорозі — від 500 до 3 тис. євро.
- Заборонено залишатися без бензину на автобані.
Данія
- Перед тим як сісти за кермо, водій зобов’язаний зазирнути під машину, щоб перевірити, чи немає там тварини або людини.
Філіппіни
- Власникам авто із номерними знаками, які закінчуються на 1 та 2, заборонено сідати за кермо понеділками.
Коста-Рика
- За кермом можна розпивати слабоалкогольні напої, доки не настане сп’яніння. Причому водії самі вирішують, скільки ще можна пити.
Греція
- Поліція має право конфіскувати номери у неправильно припаркованої машини.
- Поліцейський може сісти за кермо, щоб відігнати авто порушника.
Франція
- Кожен, кого зупинила поліція на дорозі, повинен пройти контроль тверезості, при цьому, водій повинен возити з собою власний набір для алкотесту.
Сінгапур
- Заборонено під’їжджати до пішоходів на відстань, меншу як 50 м.
Раніше народні депутати зареєстрували у парламенті законопроєкт № 11029, яким передбачено посилення відповідальності за неналежний технічний стан автомобіля та пропонуються нові підходи до визначення середньої швидкості транспортних засобів. Також повідомляли, які штрафи за перевищення швидкості у 2024 році в Україні.
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