Правила дорожнього руху за кордоном, які шокують українців

Будь-якою ганчіркою машину мити не можна. Фото: armorall.com

Перед тим як подорожувати власним авто за кордоном, уважно вивчіть місцеві традиції та правила водіння, щоб не отримати неприємний сюрприз у вигляді великого штрафу за невинну, на вашу думку, дію за кермом. Підбірка незвичайних правил дорожнього руху в різних частинах світу.

Про це написав JoinUp.

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Італія

Якщо подорожуєте із двома чи більше домашніми улюбленцями, то потрібно купити спеціальну клітку чи сітку, в інакшому випадку — солідний штраф.

Паркуватися можна лише у напрямку руху.

Австрія

У всій центральній частині Відня (та багатьох інших землях країни) заборонено сигналити.

США

В Каліфорнії жінкам заборонено сідати за кермо у вечірній сукні з довгим шлейфом.

Машину не можна мити чи витирати старою спідньою білизною.

Німеччина

Штрафи за публічну демонстрацію середнього пальця, зігнутої у лікті руки та висунутого язика на дорозі — від 500 до 3 тис. євро.

Заборонено залишатися без бензину на автобані.

Данія

Перед тим як сісти за кермо, водій зобов’язаний зазирнути під машину, щоб перевірити, чи немає там тварини або людини.

Філіппіни

Власникам авто із номерними знаками, які закінчуються на 1 та 2, заборонено сідати за кермо понеділками.

Коста-Рика

За кермом можна розпивати слабоалкогольні напої, доки не настане сп’яніння. Причому водії самі вирішують, скільки ще можна пити.

Греція

Поліція має право конфіскувати номери у неправильно припаркованої машини.

Поліцейський може сісти за кермо, щоб відігнати авто порушника.

Франція

Кожен, кого зупинила поліція на дорозі, повинен пройти контроль тверезості, при цьому, водій повинен возити з собою власний набір для алкотесту.

Сінгапур

Заборонено під’їжджати до пішоходів на відстань, меншу як 50 м.

Раніше народні депутати зареєстрували у парламенті законопроєкт № 11029, яким передбачено посилення відповідальності за неналежний технічний стан автомобіля та пропонуються нові підходи до визначення середньої швидкості транспортних засобів. Також повідомляли, які штрафи за перевищення швидкості у 2024 році в Україні.