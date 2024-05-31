Правила дорожного движения за границей, которые шокируют украинцев

Любой тряпкой машину мыть нельзя. Фото: armorall.com

Перед тем как путешествовать на собственном авто за границей, внимательно изучите местные традиции и правила вождения, чтобы не получить неприятный сюрприз в виде большого штрафа за невинное, по вашему мнению, действие за рулем. Подборка необычных правил дорожного движения в разных частях света.

Об этом написал JoinUp.

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Италия

Если путешествуете с двумя или более домашними любимцами, то нужно купить специальную клетку или сетку, в противном случае — солидный штраф.

Парковаться можно только в направлении движения.

Австрия

Во всей центральной части Вены (и многих других землях страны) запрещено сигналить.

США

В Калифорнии женщинам запрещено садиться за руль в вечернем платье с длинным шлейфом.

Машину нельзя мыть или вытирать старым нижним бельем.

Германия

Штрафы за публичную демонстрацию среднего пальца, изогнутой в локте руки и высунутого языка на дороге — от 500 до 3 тыс. евро.

Запрещается оставаться без бензина на автобане.

Дания

Перед тем как сесть за руль, водитель обязан заглянуть под машину, чтобы проверить, нет ли там животного или человека.

Филиппины

Владельцам автомобилей с номерными знаками, которые заканчиваются на 1 и 2, запрещено садиться за руль по понедельникам.

Коста-Рика

За рулем можно распивать слабоалкогольные напитки, пока не наступит опьянение. Причем водители сами решают, сколько еще можно пить.

Греция

Полиция имеет право конфисковать номера у неправильно припаркованной машины.

Полицейский может сесть за руль, чтобы отогнать автомобиль нарушителя.

Франция

Каждый, кого остановила полиция на дороге, должен пройти контроль трезвости, при этом водитель должен возить с собой собственный набор для алкотеста.

Сингапур

Запрещено подъезжать к пешеходам на расстояние менее 50 м.

Ранее народные депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект №11029, которым предусмотрено усиление ответственности за ненадлежащее техническое состояние автомобиля и предлагаются новые подходы к определению средней скорости транспортных средств. Также сообщалось, какие штрафы за превышение скорости в 2024 году в Украине.