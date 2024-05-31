Правила дорожного движения за границей, которые шокируют украинцев

Почему нельзя мыть авто старым исподним — особенности ПДД в разных странах мира
Перед тем как путешествовать на собственном авто за границей, внимательно изучите местные традиции и правила вождения, чтобы не получить неприятный сюрприз в виде большого штрафа за невинное, по вашему мнению, действие за рулем. Подборка необычных правил дорожного движения в разных частях света.
Об этом написал JoinUp.
Италия
- Если путешествуете с двумя или более домашними любимцами, то нужно купить специальную клетку или сетку, в противном случае — солидный штраф.
- Парковаться можно только в направлении движения.
Австрия
- Во всей центральной части Вены (и многих других землях страны) запрещено сигналить.
США
- В Калифорнии женщинам запрещено садиться за руль в вечернем платье с длинным шлейфом.
- Машину нельзя мыть или вытирать старым нижним бельем.
Германия
- Штрафы за публичную демонстрацию среднего пальца, изогнутой в локте руки и высунутого языка на дороге — от 500 до 3 тыс. евро.
- Запрещается оставаться без бензина на автобане.
Дания
- Перед тем как сесть за руль, водитель обязан заглянуть под машину, чтобы проверить, нет ли там животного или человека.
Филиппины
- Владельцам автомобилей с номерными знаками, которые заканчиваются на 1 и 2, запрещено садиться за руль по понедельникам.
Коста-Рика
- За рулем можно распивать слабоалкогольные напитки, пока не наступит опьянение. Причем водители сами решают, сколько еще можно пить.
Греция
- Полиция имеет право конфисковать номера у неправильно припаркованной машины.
- Полицейский может сесть за руль, чтобы отогнать автомобиль нарушителя.
Франция
- Каждый, кого остановила полиция на дороге, должен пройти контроль трезвости, при этом водитель должен возить с собой собственный набор для алкотеста.
Сингапур
- Запрещено подъезжать к пешеходам на расстояние менее 50 м.
Ранее народные депутаты зарегистрировали в парламенте законопроект №11029, которым предусмотрено усиление ответственности за ненадлежащее техническое состояние автомобиля и предлагаются новые подходы к определению средней скорости транспортных средств. Также сообщалось, какие штрафы за превышение скорости в 2024 году в Украине.
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