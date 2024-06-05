Это нужно знать украинским водителям в Хорватии — за какие нарушения самые высокие штрафы

Хорватская дорожная полиция за работой. Фото: pinterest.com

Хорватия — популярное направление отдыха для украинцев. Но, путешествуя по этой стране на собственном автомобиле, стоит знать, за какие нарушения правил дорожного движения местная полиция чаще всего выписывает штрафы.

Об этом сообщил Visit Ukraine.

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Скоростной режим

в пределах населенных пунктов — 50 км/ч;

за пределами населенных пунктов — 90 км/ч;

на автодорогах — 110 км/ч;

на автомагистралях — 130 км/ч;

минимально разрешенная скорость на автодорогах и автомагистралях — 60 км/ч.

для водителей в возрасте до 24 лет и тех, кто только получил права — ограничение скорости на 10 км/ч меньше установленных.

Самые распространенные штрафы

Самое суровое наказание за вождение в нетрезвом состоянии — до 3000 евро, возможно лишение свободы на срок до 60 дней.

за непропуск пешеходов на пешеходном переходе — от 60 евро;

если водитель или пассажир не были пристегнуты ремнем безопасности при движении авто — от 130 евро;

за управление авто без включенного ближнего света — от 50 евро;

за разговоры по телефону без гарнитуры при управлении авто — от 130 евро;

за выход на дорогу без светоотражающего жилета в случае поломки авто или аварийной остановки — от 30 евро.

Особенности ПДД

В автомобиле должно быть запасное колесо, аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет и комплект запасных ламп (не требуется для ксенона, LED и подобных).

Максимально допустимый уровень алкоголя для опытных водителей — 0,5 промилле, для новичков и водителей до 24 лет — 0,0 промилле.

Для детей до 12 лет обязательно использование детских автокресел или бустеров.

Ближний свет фар должен быть включен 24 часа в сутки в течение всего года.

Использование зимних шин обязательно с 15 ноября по 15 апреля.

Тонирование лобовых и передних боковых окон должно оставлять светопроникновение 75% и 70% соответственно.

На узких горных дорогах двигающиеся вверх автомобили имеют приоритет перед спускающимися.

Ранее сообщалось, что в американской Калифорнии запрещено мыть или вытирать автомобиль старым нижним бельем. А в Греции нельзя курить за рулем.