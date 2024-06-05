Це потрібно знати українським водіям в Хорватії — за які порушення найвищі штрафи

Хорватська дорожня поліція за роботою. Фото: pinterest.com

Хорватія — популярний напрямок відпочинку для українців. Але подорожуючи цією країною на власному автомобілі, варто знати, за які порушення правил дорожнього руху місцева поліція найчастіше виписує штрафи.

Про це повідомив Visit Ukraine.

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Швидкісний режим

у межах населених пунктів — 50 км/год;

за межами населених пунктів — 90 км/год;

на автодорогах — 110 км/год;

на автомагістралях — 130 км/год;

мінімально дозволена швидкість на автодорогах й автомагістралях — 60 км/год.

для водіїв віком до 24 років та тих, хто тільки отримав права — обмеження швидкості на 10 км/год менше від встановлених.

Найпоширеніші штрафи

Найсуворіше покарання за керування авто у нетверезому стані — до 3000 євро, можливе позбавлення волі на термін до 60 днів.

за не пропуск пішоходів на пішохідному переході — від 60 євро;

якщо водій або пасажир не були пристебнуті ременем безпеки під час руху авто — від 130 євро;

за керування авто без увімкненого ближнього світла — від 50 євро;

за розмови телефоном без гарнітури під час керування авто — від 130 євро;

за вихід на дорогу без світловідбивального жилета у разі поламки авто або аварійної зупинки — від 30 євро.

Особливості ПДР

В автомобілі мають бути запасне колесо, аптечка, вогнегасник, знак аварійної зупинки, світловідбивальний жилет та комплект запасних ламп (не потрібно для ксенону, LED та подібних).

Максимально допустимий рівень алкоголю для досвідчених водіїв 0,5 проміле, для новачків та водіїв віком до 24 років — 0,0 проміле.

Для дітей до 12 років обов'язкове використання дитячих автокрісел або бустерів.

Ближнє світло фар повинно бути увімкнене 24 години на добу протягом всього року.

Використання зимових шин обов’язкове з 15 листопада по 15 квітня.

Тонування лобового та передніх бокових вікон має залишати світлопроникнення 75% та 70% відповідно.

На вузьких гірських дорогах автомобілі, що рухаються вгору, мають пріоритет перед тими, що спускаються.

Раніше повідомлялося, що в американській Каліфорнії заборонено мити чи витирати автомобіль старою спідньою білизною. А в Греції не можна курити за кермом.