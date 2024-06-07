ТОП-8 стран мира с огромными штрафами за нарушение ПДД

Ограничение скорости. Фото: economictimes

Украинские штрафы за нарушение ПДД могут показаться слишком либеральными по сравнению с аналогичными наказаниями в развитых странах мира. Жесточайшие взыскания применяют за превышение скорости, ведь именно из-за этого чаще всего случаются смертельные ДТП.

Узнайте, где за нарушение скоростного режима можно заплатить миллион долларов.

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1. Швейцария

Один из водителей получил штраф в 1 млн долларов за езду на скорости 290 км/ч. Для уплаты всей суммы взыскания нарушитель получил 300 дней.

2. США

В 2010 году было зафиксировано два рекорда. Штраф почти в 1 млн долларов заплатил водитель, разогнавшийся на SLS AMG до 300 км/ч. Водитель Ferrari Testarossa ехал на скорости 136 км/ч в зоне действия ограничения 85 км/ч, за что пришлось заплатить 327 000 долларов.

3. Финляндия

В этой стране для расчета суммы штрафа используется показатель годового дохода. В 2022 году бизнесмену с годовым доходом 11,5 млн долларов выписали штраф за превышение скорости 200 000 долларов. При этом минимальное взыскание за это нарушение составляет 1600 долларов.

4. Канада

Размер штрафа зависит от провинции страны, где были совершены нарушения ПДД. Например, в Онтарио за превышение скорости на 10 км/ч наказание составляет всего 40 долларов, а в Квебеке — 227 долларов. В Альберте мотоциклист, разогнавшийся 263 км/ч, получил штраф 12 000 долларов.

5. Япония

Штраф за пьяную езду составляет 8700 долларов. За проезд на красный свет — 420 долларов.

6. Норвегия

Размер штрафа за превышение скорости равняется 10% от годового дохода водителя. Также возможны заключение нарушителя на 18 дней или общественные работы на тот же срок.

7. Великобритания

Штраф за нарушение скоростного режима — 175% от недельного дохода водителя. Иногда сумму могут удвоить. К примеру, британец за езду на скорости 276 км/ч получил взыскание 8000 долларов, хотя сумма по расчетам составляла 4000 долларов.

8. Италия

За превышение скорости в Италии взимают 2100 долларов. В зависимости от тяжести нарушения может угрожать даже заключение.

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