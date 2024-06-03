Українців попередили, які дивні штрафи за порушення ПДР на них чекають в Іспанії

В Іспанії за таке сильно штрафують. Фото: caranddriver.com

Блогерка під ніком "жозефина бонапард" опублікувала відео на Х, де розповіла про нюанси ПДР в Іспанії. Українським водіям варто запам'ятати деякі неочевидні обмеження.

За що в Іспанії можуть оштрафувати

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Найнезвичніші штрафи

Якщо ти іноземець, за навушники (навушник) у вухах (в усі) за кермом — 100 євро.

Якщо ти іспанець, за навушники (навушник) у вухах (в усі) за кермом — 200 євро.

Вживання за кермом будь-якої рідини місткістю понад 0,5 л — 100 євро.

Висунутий лікоть з вікна машини — 100 євро.

Вживання будь-якої їжі за кермом — 100 євро.

За сигнал повільному водію — 80 євро.

Керування авто в шльопанцях — до 200 євро.

Паркування на пляжі на піску — 6 тис. євро.

Водіння авто топлес — 200 євро.

Мастурбація за кермом — 200 євро.

я все більше розчаровуюсь pic.twitter.com/dfzzRWVd20 — жозефина бонапард (@gozefinagold) May 26, 2024

Станом на початок 2024 року в Іспанії перебувають понад 300 тис. українців. З них близько 197 тис. є біженцями від війни. Інші приїхали до країни працювати або навчатися до 24 лютого 2022 року.

Раніше ми писали, що в Греції заборонено палити за кермом. А в Каліфорнії не можна мити чи витирати автомобіль старою спідньою білизною.