Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Блогерка попередила українців про найдивніші штрафи для водіїв в Іспанії arrow

Блогерка попередила українців про найдивніші штрафи для водіїв в Іспанії

3 червня 2024 07:40
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Українців попередили, які дивні штрафи за порушення ПДР на них чекають в Іспанії
В Іспанії за таке сильно штрафують. Фото: caranddriver.com
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Блогерка під ніком "жозефина бонапард" опублікувала відео на Х, де розповіла про нюанси ПДР в Іспанії. Українським водіям варто запам'ятати деякі неочевидні обмеження.

За що в Іспанії можуть оштрафувати

Читайте також:

Найнезвичніші штрафи

  • Якщо ти  іноземець, за навушники (навушник) у вухах (в усі) за кермом — 100 євро.
  • Якщо ти іспанець, за навушники (навушник) у вухах (в усі) за кермом — 200 євро.
  • Вживання за кермом будь-якої рідини місткістю понад 0,5 л — 100 євро.
  • Висунутий лікоть з вікна машини — 100 євро.
  • Вживання будь-якої їжі за кермом — 100 євро.
  • За сигнал повільному водію — 80 євро.
  • Керування авто в шльопанцях — до 200 євро.
  • Паркування на пляжі на піску — 6 тис. євро.
  • Водіння авто топлес — 200 євро.
  • Мастурбація за кермом — 200 євро.

 

Станом на початок 2024 року в Іспанії перебувають понад 300 тис. українців. З них близько 197 тис. є біженцями від війни. Інші приїхали до країни працювати або навчатися до 24 лютого 2022 року.

Раніше ми писали, що в Греції заборонено палити за кермом. А в Каліфорнії не можна мити чи витирати автомобіль старою спідньою білизною.

ПДР
штраф
штрафи
Іспанія
правила дорожнього руху
автомобіль
авто

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня