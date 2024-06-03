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Блогер предупредила украинцев о самых странных штрафах для водителей в Испании

3 июня 2024 07:40
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Украинцев предупредили, какие странные штрафы за нарушение ПДД их ждут в Испании
В Испании за такое сильно штрафуют. Фото: caranddriver.com
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Блогер под ником "жезефина бонапард" опубликовала видео на Х, где рассказала о нюансах ПДД в Испании. Украинским водителям следует запомнить некоторые неочевидные ограничения.

За что в Испании могут оштрафовать

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Самые необычные штрафы

  • Если ты иностранец, за наушники (наушник) в ушах (ухе) за рулем — 100 евро.
  • Если ты испанец, за наушники (наушник) в ушах (ухе) за рулем — 200 евро.
  • Употребление за рулем любой жидкости вместимостью более 0,5 л — 100 евро.
  • Выдвинутый локоть из окна машины — 100 евро.
  • Употребление любой еды за рулем — 100 евро.
  • За сигнал нерасторопному водителю — 80 евро.
  • Управление авто в шлепанцах — до 200 евро.
  • Парковка на пляже на песке — 6 тыс. евро.
  • Вождение авто топлес — 200 евро.
  • Мастурбация за рулем — 200 евро.

 

По состоянию на начало 2024 г. в Испании находятся более 300 тыс. украинцев. Из них около 197 тыс. являются беженцами войны. Остальные приехали в страну работать или учиться до 24 февраля 2022 года.

Ранее мы писали, что в Греции запрещено курить за рулем. А в Калифорнии нельзя мыть или вытирать автомобиль старым нижним бельем.

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