Украинцев предупредили, какие странные штрафы за нарушение ПДД их ждут в Испании

В Испании за такое сильно штрафуют. Фото: caranddriver.com

Блогер под ником "жезефина бонапард" опубликовала видео на Х, где рассказала о нюансах ПДД в Испании. Украинским водителям следует запомнить некоторые неочевидные ограничения.

За что в Испании могут оштрафовать

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Самые необычные штрафы

Если ты иностранец, за наушники (наушник) в ушах (ухе) за рулем — 100 евро.

Если ты испанец, за наушники (наушник) в ушах (ухе) за рулем — 200 евро.

Употребление за рулем любой жидкости вместимостью более 0,5 л — 100 евро.

Выдвинутый локоть из окна машины — 100 евро.

Употребление любой еды за рулем — 100 евро.

За сигнал нерасторопному водителю — 80 евро.

Управление авто в шлепанцах — до 200 евро.

Парковка на пляже на песке — 6 тыс. евро.

Вождение авто топлес — 200 евро.

Мастурбация за рулем — 200 евро.

я все больше разочаровываюсь pic.twitter.com/dfzzRWVd20 — жозефина бонапард (@gozefinagold) May 26, 2024

По состоянию на начало 2024 г. в Испании находятся более 300 тыс. украинцев. Из них около 197 тыс. являются беженцами войны. Остальные приехали в страну работать или учиться до 24 февраля 2022 года.

Ранее мы писали, что в Греции запрещено курить за рулем. А в Калифорнии нельзя мыть или вытирать автомобиль старым нижним бельем.