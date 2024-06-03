Украинцев предупредили, какие странные штрафы за нарушение ПДД их ждут в Испании

Блогер предупредила украинцев о самых странных штрафах для водителей в Испании
3 июня 2024 07:40
В Испании за такое сильно штрафуют. Фото: caranddriver.com
Блогер под ником "жезефина бонапард" опубликовала видео на Х, где рассказала о нюансах ПДД в Испании. Украинским водителям следует запомнить некоторые неочевидные ограничения.
За что в Испании могут оштрафовать
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Самые необычные штрафы
- Если ты иностранец, за наушники (наушник) в ушах (ухе) за рулем — 100 евро.
- Если ты испанец, за наушники (наушник) в ушах (ухе) за рулем — 200 евро.
- Употребление за рулем любой жидкости вместимостью более 0,5 л — 100 евро.
- Выдвинутый локоть из окна машины — 100 евро.
- Употребление любой еды за рулем — 100 евро.
- За сигнал нерасторопному водителю — 80 евро.
- Управление авто в шлепанцах — до 200 евро.
- Парковка на пляже на песке — 6 тыс. евро.
- Вождение авто топлес — 200 евро.
- Мастурбация за рулем — 200 евро.
я все больше разочаровываюсь pic.twitter.com/dfzzRWVd20— жозефина бонапард (@gozefinagold) May 26, 2024
По состоянию на начало 2024 г. в Испании находятся более 300 тыс. украинцев. Из них около 197 тыс. являются беженцами войны. Остальные приехали в страну работать или учиться до 24 февраля 2022 года.
Ранее мы писали, что в Греции запрещено курить за рулем. А в Калифорнии нельзя мыть или вытирать автомобиль старым нижним бельем.
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