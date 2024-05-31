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Помиляються 50% — хто з водіїв порушує правила на перехресті

31 травня 2024 20:40
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Непростий тест з ПДР: хто порушує правила на перехресті
Хто має право повернути? Малюнок: "Школа Авто".
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Під час проведення опитування на каналі правильний варіант відповіді на це завдання дали лише 53% респондентів. Водієві якого автомобіля дозволяється продовжити рух у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

  1. Забороняється обом.
  2. Дозволяється лише водієві червоного автомобіля.
  3. Дозволяється лише водієві зеленого автомобіля.
  4. Дозволяється обом.

Розбір завдання

На перехресті зелений автомобіль має намір повернути ліворуч, а червоний — праворуч. Горить зелений сигнал світлофора, який дозволяє рух автомобілів в усіх напрямках. Тому знак пріоритету 2.1 "Дати дорогу" в цьому випадку не має значення.


Помиляються 50% — хто з водіїв порушує правила на перехресті - фото 1

А ось знак 4.1 "Рух прямо" говорить сам за себе.


Помиляються 50% — хто з водіїв порушує правила на перехресті - фото 2

Він дозволяє проїзд через це перехрестя лише прямо незалежно від смуги руху. Тому червоний автомобіль повернути праворуч точно не може.

Чи може виконати задуманий маневр зелений автомобіль? Річ у тім, що вимоги знаку 2.1 "Дати дорогу" діють від місця його встановлення до наступного перехрестя. Тому зелена машина має повне право повернути ліворуч на наступному перехресті.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували задачі з перетину перехрестя — тут і тут.

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