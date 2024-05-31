Непростий тест з ПДР: хто порушує правила на перехресті

Хто має право повернути? Малюнок: "Школа Авто".

Під час проведення опитування на каналі правильний варіант відповіді на це завдання дали лише 53% респондентів. Водієві якого автомобіля дозволяється продовжити рух у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

Читайте також:

Варіанти відповіді

Забороняється обом. Дозволяється лише водієві червоного автомобіля. Дозволяється лише водієві зеленого автомобіля. Дозволяється обом.

Розбір завдання

На перехресті зелений автомобіль має намір повернути ліворуч, а червоний — праворуч. Горить зелений сигнал світлофора, який дозволяє рух автомобілів в усіх напрямках. Тому знак пріоритету 2.1 "Дати дорогу" в цьому випадку не має значення.





А ось знак 4.1 "Рух прямо" говорить сам за себе.





Він дозволяє проїзд через це перехрестя лише прямо незалежно від смуги руху. Тому червоний автомобіль повернути праворуч точно не може.

Чи може виконати задуманий маневр зелений автомобіль? Річ у тім, що вимоги знаку 2.1 "Дати дорогу" діють від місця його встановлення до наступного перехрестя. Тому зелена машина має повне право повернути ліворуч на наступному перехресті.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували задачі з перетину перехрестя — тут і тут.