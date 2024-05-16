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Цікава задача на нестандартному перехресті — куди автомобілю дозволено проїзд

16 травня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Цікавий тест із ПДР: куди податися білому позашляховику
Як проїхати? Малюнок: "Школа Авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача на проїзд перехресть. У якому напрямку може продовжити рух водій білого позашляховика в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

  1. За всіма траєкторіями дозволено.
  2. За траєкторіями 1, 3 і 4.
  3. За траєкторіями 2, 3 і 4.
  4. За траєкторіями 3 і 4.
  5. За всіма траєкторіями заборонено.

Розбір задачі

На малюнку зображено нестандартне перехрестя. Водій бачить перед собою знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".


Цікава задача на нестандартному перехресті — куди автомобілю дозволено проїзд - фото 1

Тобто перша проїжджа частина є односторонньою. Перетинати її по прямій не заборонено. Так само як і повертати праворуч. Тому траєкторії 3 і 4 питань не викликають — ними проїхати можна.

А ось траєкторія 1 під забороною, адже рух у цьому напрямку здійснюватиметься назустріч потоку, що заборонено правилами. Тим паче, що в цьому напрямку ще й встановлено знак 3.21 "В'їзд заборонено".


Цікава задача на нестандартному перехресті — куди автомобілю дозволено проїзд - фото 2

Знак встановлений біля дороги праворуч за ходом руху, тому не забороняє проїзд за траєкторією 2.

Таким чином, водій білого позашляховика може проїхати по траєкторіях 2, 3 і 4.

Правильна відповідь №3

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