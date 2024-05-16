Цікавий тест із ПДР: куди податися білому позашляховику

Як проїхати? Малюнок: "Школа Авто".

Задача на проїзд перехресть. У якому напрямку може продовжити рух водій білого позашляховика в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

За всіма траєкторіями дозволено. За траєкторіями 1, 3 і 4. За траєкторіями 2, 3 і 4. За траєкторіями 3 і 4. За всіма траєкторіями заборонено.

Розбір задачі

На малюнку зображено нестандартне перехрестя. Водій бачить перед собою знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".





Тобто перша проїжджа частина є односторонньою. Перетинати її по прямій не заборонено. Так само як і повертати праворуч. Тому траєкторії 3 і 4 питань не викликають — ними проїхати можна.

А ось траєкторія 1 під забороною, адже рух у цьому напрямку здійснюватиметься назустріч потоку, що заборонено правилами. Тим паче, що в цьому напрямку ще й встановлено знак 3.21 "В'їзд заборонено".





Знак встановлений біля дороги праворуч за ходом руху, тому не забороняє проїзд за траєкторією 2.

Таким чином, водій білого позашляховика може проїхати по траєкторіях 2, 3 і 4.

Правильна відповідь №3

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