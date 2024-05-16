Цікавий тест із ПДР: куди податися білому позашляховику

Цікава задача на нестандартному перехресті — куди автомобілю дозволено проїзд
Задача на проїзд перехресть. У якому напрямку може продовжити рух водій білого позашляховика в зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Школа Авто".
Варіанти відповіді
- За всіма траєкторіями дозволено.
- За траєкторіями 1, 3 і 4.
- За траєкторіями 2, 3 і 4.
- За траєкторіями 3 і 4.
- За всіма траєкторіями заборонено.
Розбір задачі
На малюнку зображено нестандартне перехрестя. Водій бачить перед собою знак 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом".
Тобто перша проїжджа частина є односторонньою. Перетинати її по прямій не заборонено. Так само як і повертати праворуч. Тому траєкторії 3 і 4 питань не викликають — ними проїхати можна.
А ось траєкторія 1 під забороною, адже рух у цьому напрямку здійснюватиметься назустріч потоку, що заборонено правилами. Тим паче, що в цьому напрямку ще й встановлено знак 3.21 "В'їзд заборонено".
Знак встановлений біля дороги праворуч за ходом руху, тому не забороняє проїзд за траєкторією 2.
Таким чином, водій білого позашляховика може проїхати по траєкторіях 2, 3 і 4.
Правильна відповідь №3
Раніше ми пропонували цікаві задачі з перетину перехресть — тут і тут.
Читайте Новини.LIVE!