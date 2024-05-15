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Помиляються 50% — який правильний порядок роз'їзду авто на перехресті

15 травня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: помиляються 50%, визначаючи порядок проїзду на перехресті
Хто проїде першим? Малюнок: "Школа Авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з правил перетину перехресть. В якій черговості водії автомобілів проїдуть перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

  1. Другий, третій та перший.
  2. Третій, другий та перший.
  3. Перший, другий та третій.

Розбір завдання

На перехресті встановлено світлофор. Не важко помітити, що він блимає жовтим, значить перебуває не в робочому стані.


Помиляються 50% — який правильний порядок роз'їзду авто на перехресті - фото 1

Перший автомобіль збирається повернути ліворуч, другий повертає праворуч, третій збирається проїхати прямо.

Також на перехресті встановлено знаки пріоритету. При світлофорі, що не працює, керуватися потрібно ними.

Перед першим авто стоять знак 2.3 "Головна дорога" та табличка 7.8 "Напрямок головної дороги".


Помиляються 50% — який правильний порядок роз'їзду авто на перехресті - фото 2

А на стороні другого та третього автомобілів встановлено знак 2.1 "Дати дорогу".

Це означає, що перший автомобіль, нікому не поступаючись, проїде це перехрестя. Траєкторії другого та третього автомобілів не перетинаються, отже вони рушать після проїзду першої машини.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували задачі з перетину перехрестя — тут і тут.

авто
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ПДР
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