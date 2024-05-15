Тест з ПДР: помиляються 50%, визначаючи порядок проїзду на перехресті

Хто проїде першим? Малюнок: "Школа Авто".

Задача з правил перетину перехресть. В якій черговості водії автомобілів проїдуть перехрестя в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

Другий, третій та перший. Третій, другий та перший. Перший, другий та третій.

Розбір завдання

На перехресті встановлено світлофор. Не важко помітити, що він блимає жовтим, значить перебуває не в робочому стані.





Перший автомобіль збирається повернути ліворуч, другий повертає праворуч, третій збирається проїхати прямо.

Також на перехресті встановлено знаки пріоритету. При світлофорі, що не працює, керуватися потрібно ними.

Перед першим авто стоять знак 2.3 "Головна дорога" та табличка 7.8 "Напрямок головної дороги".





А на стороні другого та третього автомобілів встановлено знак 2.1 "Дати дорогу".

Це означає, що перший автомобіль, нікому не поступаючись, проїде це перехрестя. Траєкторії другого та третього автомобілів не перетинаються, отже вони рушать після проїзду першої машини.

Правильна відповідь №3

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