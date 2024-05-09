Тест з ПДР: 40% помиляються, як роз'їхатися на перехресті

Хто проїде останнім? Малюнок: "Школа Авто".

Завдання за правилами перетину перехресть. Визначте черговість проїзду через перехрестя у зображеній на малюнку ситуації.

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

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Розбір завдання

Водій білого автомобіля збирається проїхати прямо, трамвай та вантажівка повертають ліворуч.

На цьому перетині проїжджих частин не встановлено світлофор. Значить перехрестя нерегульоване.

Багато водіїв думають, що трамвай завжди має пріоритет при проїзді не регульованих перехресть, але це не так.

Тут проїзд визначається знаками пріоритету. На дорозі легкового автомобіля встановлено знак 2.3 "Головна дорога". На головній дорозі також знаходиться вантажівка.





А ось трамвай розташувався на другорядній дорозі, про що повідомляє знак 2.1 "Дати дорогу".





Таким чином трамвай проїде перехрестя останнім.

Як роз'їдуться вантажівка та легковий автомобіль?

Відповідно до правил дорожнього руху, перед поворотом наліво і розворотом водій зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою у зустрічному напрямку прямо чи праворуч.

Виходить, що вантажівка має поступитися білому автомобілю.

Правильна відповідь №4

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