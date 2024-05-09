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Помиляються 40% — яка черговість проїзду через перехрестя з трамвайними коліями

9 травня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: 40% помиляються, як роз'їхатися на перехресті
Хто проїде останнім? Малюнок: "Школа Авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Завдання за правилами перетину перехресть. Визначте черговість проїзду через перехрестя у зображеній на малюнку ситуації.

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

  1. Трамвай, вантажівка, авто.
  2. Авто, трамвай, вантажівка.
  3. Трамвай, авто, вантажівка.
  4. Авто, вантажівка, трамвай.

Розбір завдання

Водій білого автомобіля збирається проїхати прямо, трамвай та вантажівка повертають ліворуч.

На цьому перетині проїжджих частин не встановлено світлофор. Значить перехрестя нерегульоване.

Багато водіїв думають, що трамвай завжди має пріоритет при проїзді не регульованих перехресть, але це не так.

Тут проїзд визначається знаками пріоритету. На дорозі легкового автомобіля встановлено знак 2.3 "Головна дорога". На головній дорозі також знаходиться вантажівка.


Помиляються 40% — яка черговість проїзду через перехрестя з трамвайними коліями - фото 1

А ось трамвай розташувався на другорядній дорозі, про що повідомляє знак 2.1 "Дати дорогу".


Помиляються 40% — яка черговість проїзду через перехрестя з трамвайними коліями - фото 2

Таким чином трамвай проїде перехрестя останнім.

Як роз'їдуться вантажівка та легковий автомобіль?

Відповідно до правил дорожнього руху, перед поворотом наліво і розворотом водій зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою у зустрічному напрямку прямо чи праворуч.

Виходить, що вантажівка має поступитися білому автомобілю.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували цікаві задачі з перетину перехресть — тут і тут.

авто
автомобіль
ПДР
правила дорожнього руху
тест

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