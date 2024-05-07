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Помиляються 40% — хто з водіїв залишить перехрестя останнім

7 травня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: 40% помиляються, хто залишить перехрестя останнім
Який порядок роз'їзду? Рисунок: "Школа Авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з правил проїзду перехресть. Хто останнім залишить перетин проїжджих частин у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

  1. Автомобіль №1.
  2. Автомобіль №2.
  3. Автомобіль №3.

Розбір завдання

Перший автомобіль збирається проїхати прямо, другий повертає праворуч, третій збирається повернути ліворуч. На перехресті встановлено дорожні знаки 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".


Помиляються 40% — хто з водіїв залишить перехрестя останнім - фото 1

Якщо дивитися лише на знаки, то перевагу має третій автомобіль.

Але в цій ситуації на перехресті встановлено світлофор, на якому спалахнув зелений сигнал. Тому черговість проїзду регулюється сигналами світлофора.

При цьому всі водії перебувають у рівнозначній ситуації.

Читаємо пункт правил дорожнього руху 16.13:

"Перед поворотом ліворуч та розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою у зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Тобто, згідно з правилами, третій автомобіль має пропустити машини, які збираються проїхати прямо (перший) та праворуч (другий).

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували доволі непрості задачі для досвідчених водіїв з правил проїзду перехресть — тут і тут.

авто
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ПДР
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