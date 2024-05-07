Тест з ПДР: 40% помиляються, хто залишить перехрестя останнім

Який порядок роз'їзду? Рисунок: "Школа Авто".

Задача з правил проїзду перехресть. Хто останнім залишить перетин проїжджих частин у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

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Варіанти відповіді

Автомобіль №1. Автомобіль №2. Автомобіль №3.

Розбір завдання

Перший автомобіль збирається проїхати прямо, другий повертає праворуч, третій збирається повернути ліворуч. На перехресті встановлено дорожні знаки 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги".





Якщо дивитися лише на знаки, то перевагу має третій автомобіль.

Але в цій ситуації на перехресті встановлено світлофор, на якому спалахнув зелений сигнал. Тому черговість проїзду регулюється сигналами світлофора.

При цьому всі водії перебувають у рівнозначній ситуації.

Читаємо пункт правил дорожнього руху 16.13:

"Перед поворотом ліворуч та розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою у зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Тобто, згідно з правилами, третій автомобіль має пропустити машини, які збираються проїхати прямо (перший) та праворуч (другий).

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували доволі непрості задачі для досвідчених водіїв з правил проїзду перехресть — тут і тут.