Тест з ПДР завалили 55%: хто з водіїв проїде першим

Хто буде першим? Малюнок: "Школа авто".

За результатами опитування на каналі це завдання правильно розв'язали тільки 45% з тих, хто голосував. Хто проїде перехрестя першим у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа авто".

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Варіанти відповіді

Водій чорного автомобіля. Водій сірого автомобіля. Роз'їдуться за взаємною згодою.

Розбір задачі

Насамперед дивимося на сигнал світлофора, який встановлено на перехресті. Бачимо, що рух дозволено всім транспортним засобом. Водій чорного автомобіля збирається повернути праворуч, а водій сірого — ліворуч.

Якщо вони продовжать рух одночасно, їхні шляхи перетнуться. Тому важливо визначити черговість проїзду.

Перед водієм сірого автомобіля встановлено знак 2.3 "Головна дорога" а під ним — 7.8 "Напрямок головної дороги". Відповідно перед водієм чорного автомобіля встановлено знак 2.1 "Дати дорогу".

Здавалося б, відповідь очевидна. Але якщо на перехресті працює світлофор, то на знаки пріоритету водії не дивляться. В такому випадку дати дорогу повинен водій сірого автомобіля, позаяк має перешкода праворуч.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

На малюнку ситуація рівнозначна для обох водіїв, тому першим проїде водій чорного автомобіля.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували доволі непрості задачі для досвідчених водіїв з правил проїзду перехресть — тут і тут.