Тест з ПДР: допоможіть водіям роз'їхатися на перехресті у правильному порядку

Підступна задача з ПДР — в якому порядку водії проїдуть перехрестя
Задача з теми проїзд перехресть. В якому порядку автомобілі проїдуть зображене на малюнку перехрестя?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Жовтий та синій автомобілі одночасно, червона вантажівка.
- Червона вантажівка, жовтий та синій автомобілі одночасно.
- Синій автомобіль, вантажівка, жовтий автомобіль.
- Жовтий автомобіль, вантажівка, синій автомобіль.
Розбір задачі
На перехресті жовтий легковик та червона вантажівка повертають ліворуч, а синя машина повертає праворуч. Перехрестя нерегульоване, адже не обладнане світлофорами та не має жодних знаків.
Однак дороги нерівнозначні, позаяк жовтий позашляховик знаходиться на ґрунтовій дорозі, яка вважається другорядною щодо дороги з твердим покриттям. Тобто жовта машина у будь-якому випадку повинна поступитися іншим учасникам руху та проїде це перехрестя останньою.
Як роз'їдуться синій автомобіль і червона вантажівка? Позаяк водії рухаються назустріч один одному рівнозначними дорогами, то поступитися має водій, який на перехресті повертає ліворуч або розвертається. У зображеній на малюнку ситуації — це водій вантажівки. Саме він проїде перехрестя другим.
Отже, порядок роз'їзду буде наступним: синій автомобіль, червона вантажівка, жовта машина.
Правильна відповідь №3
Раніше ми пропонували доволі непрості задачі для досвідчених водіїв з правил проїзду перехресть — тут і тут.
Читайте Новини.LIVE!