Тест з ПДР: допоможіть водіям роз'їхатися на перехресті у правильному порядку

Хто проїде першим? Малюнок: "За! Правилами".

Задача з теми проїзд перехресть. В якому порядку автомобілі проїдуть зображене на малюнку перехрестя?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

Жовтий та синій автомобілі одночасно, червона вантажівка. Червона вантажівка, жовтий та синій автомобілі одночасно. Синій автомобіль, вантажівка, жовтий автомобіль. Жовтий автомобіль, вантажівка, синій автомобіль.

Розбір задачі

На перехресті жовтий легковик та червона вантажівка повертають ліворуч, а синя машина повертає праворуч. Перехрестя нерегульоване, адже не обладнане світлофорами та не має жодних знаків.

Однак дороги нерівнозначні, позаяк жовтий позашляховик знаходиться на ґрунтовій дорозі, яка вважається другорядною щодо дороги з твердим покриттям. Тобто жовта машина у будь-якому випадку повинна поступитися іншим учасникам руху та проїде це перехрестя останньою.

Як роз'їдуться синій автомобіль і червона вантажівка? Позаяк водії рухаються назустріч один одному рівнозначними дорогами, то поступитися має водій, який на перехресті повертає ліворуч або розвертається. У зображеній на малюнку ситуації — це водій вантажівки. Саме він проїде перехрестя другим.

Отже, порядок роз'їзду буде наступним: синій автомобіль, червона вантажівка, жовта машина.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували доволі непрості задачі для досвідчених водіїв з правил проїзду перехресть — тут і тут.