Тест по ПДД: помогите водителям разъехаться на перекрестке в правильном порядке

Коварная задача по ПДД — в каком порядке водители проедут перекресток
Задача по теме проезд перекрестков. В каком порядке автомобили проедут изображенный на рисунке перекресток?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Желтый и синий автомобили одновременно, красный грузовик.
- Красный грузовик, желтый и синий автомобили одновременно.
- Синий автомобиль, грузовик, желтый автомобиль.
- Желтый автомобиль, грузовик, синий автомобиль.
Разбор задачи
На перекрестке желтая легковушка и красный грузовик поворачивают налево, а синяя машина поворачивает направо. Перекресток нерегулируемый, ведь не оборудован светофорами и не имеет никаких знаков.
Однако дороги неравнозначны, поскольку желтый внедорожник находится на грунтовой дороге, которая считается второстепенной относительно дороги с твердым покрытием. То есть желтая машина в любом случае должна уступить другим участникам движения и проедет этот перекресток последней.
Как разъедутся синий автомобиль и красный грузовик? Так как водители двигаются навстречу друг другу равнозначными дорогами, то уступить должен водитель, который на перекрестке поворачивает налево или разворачивается. В изображенной на рисунке ситуации — это водитель грузовика. Именно он проедет перекресток вторым.
Итак, порядок разъезда будет следующим: синий автомобиль, красный грузовик, желтая машина.
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали довольно непростые задачи для опытных водителей по правилам проезда перекрестков — здесь и здесь.
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