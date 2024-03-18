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Коварная задача по ПДД — в каком порядке водители проедут перекресток

18 марта 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: помогите водителям разъехаться на перекрестке в правильном порядке
Кто проедет первым? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по теме проезд перекрестков. В каком порядке автомобили проедут изображенный на рисунке перекресток?

Задание предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Желтый и синий автомобили одновременно, красный грузовик.
  2. Красный грузовик, желтый и синий автомобили одновременно.
  3. Синий автомобиль, грузовик, желтый автомобиль.
  4. Желтый автомобиль, грузовик, синий автомобиль.

Разбор задачи

На перекрестке желтая легковушка и красный грузовик поворачивают налево, а синяя машина поворачивает направо. Перекресток нерегулируемый, ведь не оборудован светофорами и не имеет никаких знаков.

Однако дороги неравнозначны, поскольку желтый внедорожник находится на грунтовой дороге, которая считается второстепенной относительно дороги с твердым покрытием. То есть желтая машина в любом случае должна уступить другим участникам движения и проедет этот перекресток последней.

Как разъедутся синий автомобиль и красный грузовик? Так как водители двигаются навстречу друг другу равнозначными дорогами, то уступить должен водитель, который на перекрестке поворачивает налево или разворачивается. В изображенной на рисунке ситуации — это водитель грузовика. Именно он проедет перекресток вторым.

Итак, порядок разъезда будет следующим: синий автомобиль, красный грузовик, желтая машина.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали довольно непростые задачи для опытных водителей по правилам проезда перекрестков — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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