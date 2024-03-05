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На перекрестке встретились три кроссовера Volkswagen — как им правильно разъехаться

5 марта 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: помогите водителям кроссоверов Volkswagen правильно разъехаться на перекрестке
Каков порядок разъезда? Рисунок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

На перекрестке синий и красный кроссоверы поворачивают налево, а желтый проезжает прямо. Каков правильный порядок разъезда в изображенной на рисунке ситуации?

Задачу предложил канал "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Желтый автомобиль, красный, синий.
  2. Желтый, синий, красный.
  3. Красный, синий, желтый.
  4. Красный, желтый, синий.
  5. Синий, желтый, красный.
  6. Синий, красный, желтый.

Разбор задачи

К нерегулируемому перекрестку, на котором нет светофора и никаких знаков, подъехали три автомобиля. То есть перед нами нерегулируемый перекресток равнозначных дорог. А как на нем разъезжаться, должно быть очень хорошо известно каждому водителю.

Читаем п. 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Это правило известно всем как "помеха справа" или "правило правой руки".

Согласно ему, первым перекресток проедет водитель красного автомобиля, поскольку у него нет помехи с правой стороны. После этого помеха исчезнет у водителя желтой машины и сможет проехать вторым. Последним право на проезд получает водитель синего автомобиля.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали довольно непростые задачи для опытных водителей по правилам проезда перекрестков — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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