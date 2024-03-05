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На перехресті зустрілися три кросовери Volkswagen — як їм правильно роз'їхатися

5 березня 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: допоможіть водіям кросоверів Volkswagen правильно роз'їхатися на перехресті
Який порядок роз'їзду? Малюнок: "За! Правилами"
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

На перехресті синій та червоний кросовери повертають ліворуч, а жовтий проїжджає прямо. Який правильний порядок роз'їзду у зображеній на малюнку ситуації?

Задачу запропонував канал "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Жовтий автомобіль, червоний, синій.
  2. Жовтий, синій, червоний.
  3. Червоний, синій, жовтий.
  4. Червоний, жовтий, синій.
  5. Синій, жовтий, червоний.
  6. Синій, червоний, жовтий.

Розбір задачі

До нерегульованого перехрестя, на якому немає світлофора та жодних знаків, під'їхали три автомобілі. Тобто перед нами нерегульоване перехрестя рівнозначних доріг. А як на ньому роз'їжджатися, має бути дуже добре відомо абсолютно кожному водієві.

Читаємо п. 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Це правило відоме усім як "перешкода праворуч" або "правило правої руки".

Згідно з ним, першим перехрестя проїде водій червоного автомобіля, позаяк він не має перешкоди з правого боку. Після цього перешкода зникне у водія жовтої машини, й він зможе проїхати другим. Останнім право на проїзд отримує водій синього автомобіля.

Правильна відповідь №4

Раніше ми пропонували доволі непрості задачі для досвідчених водіїв з правил проїзду перехресть — тут і тут.

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ПДР
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