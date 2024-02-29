Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Тест з ПДР провалили 60% — заплутана задача про роз'їзд на перехресті arrow

Тест з ПДР провалили 60% — заплутана задача про роз'їзд на перехресті

29 лютого 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: 60% провалили цю заплутану задачу про роз'їзд на перехресті
Який порядок роз'їзду. Малюнок: "Школа авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача на знання правил перетину перехрестя. Визначте черговість руху автомобілів у зображеній на малюнку ситуації.

Задачу запропонував канал "Школа авто".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Синій автомобіль, червоний, зелений.
  2. Зелений, синій, червоний.
  3. Синій, зелений, знову синій, червоний.
  4. Червоний, зелений, синій.

На перехресті водії червоного і зеленого автомобілів мають намір повернути ліворуч, а водій синього — розвернутися.

Водій червоного автомобіля перебуває на другорядній дорозі про що свідчить знак 2.1 "Дати дорогу".

Тест з ПДР провалили 60% — заплутана задача про роз'їзд на перехресті - фото 1

Це означає, що червоний автомобіль перетне перехрестя останнім.

Водії синього та зеленого автомобілів обидва перебувають на головній, про що свідчить знак 2.3 "Головна дорога".

Тест з ПДР провалили 60% — заплутана задача про роз'їзд на перехресті - фото 2

Це означає, що вони повинні роз'їхатися за правилом "правої руки".

Читаємо п. 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерельсового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух. Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв".

Рухаючись головною дорогою і спочатку не отримуючи перешкоди праворуч, першим на це перехрестя виїде водій синього автомобіля, але під час завершення розвороту він зобов'язаний поступатися дорогою водіям, чиї автомобілі теж рухаються головною дорогою.

Тому, звільнившись від перешкоди праворуч, позаяк синій автомобіль уже на перехресті, проїде водій зеленого авто. І тільки після цього розворот завершить водій синього автомобіля.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували задачі з перетину перехрестя — тут і тут.

авто
автомобіль
ПДР
правила дорожнього руху
тест

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

28 лютого 2024

07:46 Лунін піде з Реала — голкіпер отримає вигідну пропозицію від іншого клубу

21 лютого 2024
Новина з відео

07:04 Економічне бронювання від призову — які два варіанти можливі в Україні

08:39 Виплати за контракт із ЗСУ — як змінились суми у 2024 році

25 лютого 2024

19:28 Українцям видаватимуть тимчасове посвідчення замість паспорта — яка причина

19 лютого 2024
Новина з відео

22:34 В Україні ухилянтів штрафуватимуть на понад 50 тисяч гривень — за що каратимуть