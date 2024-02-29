Тест з ПДР: 60% провалили цю заплутану задачу про роз'їзд на перехресті

Який порядок роз'їзду. Малюнок: "Школа авто".

Задача на знання правил перетину перехрестя. Визначте черговість руху автомобілів у зображеній на малюнку ситуації.

Задачу запропонував канал "Школа авто".

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Варіанти відповіді

Синій автомобіль, червоний, зелений. Зелений, синій, червоний. Синій, зелений, знову синій, червоний. Червоний, зелений, синій.

На перехресті водії червоного і зеленого автомобілів мають намір повернути ліворуч, а водій синього — розвернутися.

Водій червоного автомобіля перебуває на другорядній дорозі про що свідчить знак 2.1 "Дати дорогу".

Це означає, що червоний автомобіль перетне перехрестя останнім.

Водії синього та зеленого автомобілів обидва перебувають на головній, про що свідчить знак 2.3 "Головна дорога".

Це означає, що вони повинні роз'їхатися за правилом "правої руки".

Читаємо п. 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерельсового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух. Цим правилом повинні керуватися між собою і водії трамваїв".

Рухаючись головною дорогою і спочатку не отримуючи перешкоди праворуч, першим на це перехрестя виїде водій синього автомобіля, але під час завершення розвороту він зобов'язаний поступатися дорогою водіям, чиї автомобілі теж рухаються головною дорогою.

Тому, звільнившись від перешкоди праворуч, позаяк синій автомобіль уже на перехресті, проїде водій зеленого авто. І тільки після цього розворот завершить водій синього автомобіля.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували задачі з перетину перехрестя — тут і тут.