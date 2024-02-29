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Тест по ПДД провалили 60% — запутанная задача о разъезде на перекрестке

29 февраля 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: 60% провалили эту запутанную задачу о разъезде на перекрестке
Каков порядок разъезда. Рисунок: "Школа авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача на знание правил пересечения перекрестка. Определите очередность движения автомобилей в изображенной на рисунке ситуации.

Задачу предложил канал "Школа авто".

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Варианты ответа

  1. Синий автомобиль, красный, зеленый.
  2. Зеленый, синий, красный.
  3. Синий, зеленый, снова синий, красный.
  4. Красный, зеленый, синий.

На перекрестке водители красного и зеленого автомобилей намерены повернуть налево, а водитель синего — развернуться.

Водитель красного автомобиля находится на второстепенной дороге, о чем свидетельствует знак 2.1 "Дать дорогу".

Тест по ПДД провалили 60% - запутанная задача о разъезде на перекрестке - фото 1

Это означает, что красный автомобиль пересечет перекресток последним.

Водители синего и зеленого автомобилей оба находятся на главной, о чем свидетельствует знак 2.3 "Главная дорога".

Тест по ПДД провалили 60% - запутанная задача о разъезде на перекрестке - фото 2

Это значит, что они должны разъехаться по правилу "правой руки".

Читаем п. 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение. Этим правилом должны руководствоваться между собой и водители трамваев".

Двигаясь по главной дороге и сначала не имея помехи справа, первым на этот перекресток выедет водитель синего автомобиля, но при завершении разворота он обязан уступать дорогу водителям, чьи автомобили тоже двигаются по главной дороге.

Поэтому, освободившись от помехи справа, поскольку синий автомобиль уже на перекрестке, проедет водитель зеленого авто. И только после этого разворот завершит водитель синего автомобиля.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали задачи по пересечению перекрестка — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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