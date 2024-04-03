Тест по ПДД провалили 55%: кто из водителей проедет первым

Кто будет первым? Рисунок: "Школа авто".

По результатам опроса на канале эту задачу правильно решили только 45% голосовавших. Кто проедет перекресток первым в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа авто".

Читайте также:

Варианты ответа

Водитель черного автомобиля. Водитель серого автомобиля. Разъедутся по взаимному согласию.

Разбор задачи

В первую очередь смотрим на сигнал светофора, который установлен на перекрестке. Видим, что движение разрешено всем транспортным средством. Водитель черного автомобиля собирается повернуть направо, а водитель серого — налево.

Если они продолжат движение одновременно, то их пути пересекутся. Поэтому важно определить очередность проезда.

Перед водителем серого автомобиля установлен знак 2.3 "Главная дорога", а под ним — 7.8 "Направление главной дороги". Соответственно перед водителем черного автомобиля установлен знак 2.1 "Уступите дорогу".

Казалось бы, ответ очевиден. Но если на перекрестке работает светофор, то на знаки приоритета водители не смотрят. В таком случае дать дорогу должен водитель серого автомобиля, поскольку имеет помеху справа.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

На рисунке ситуация равнозначна для обоих водителей, поэтому первым проедет водитель черного автомобиля.

Правильный ответ №1

Ранее мы предлагали довольно непростые задачи для опытных водителей по правилам проезда перекрестков — здесь и здесь.