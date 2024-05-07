Тест по ПДД: 40% ошибаются, кто покинет перекресток последним

Ошибаются 40% — кто из водителей покинет перекресток последним
Задача по правилам проезда перекрестков. Кто последним покинет пересечение проезжих частей в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Школа Авто".
Варианты ответа
- Автомобиль №1.
- Автомобиль №2.
- Автомобиль №3.
Разбор задачи
Первый автомобиль собирается проехать прямо, второй поворачивает направо, третий собирается повернуть налево. На перекрестке установлены дорожные знаки 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".
Если смотреть только на знаки, то преимущество имеет третий автомобиль.
Но в этой ситуации на перекрестке установлен светофор, на котором зажегся зеленый сигнал. Поэтому очередность проезда регулируется сигналами светофора.
При этом все водители находятся в равнозначной ситуации.
Читаем пункт ПДД 16.13:
"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".
То есть, согласно правилам, третий автомобиль должен пропустить машины, которые собираются проехать прямо (первый) и направо (второй).
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали довольно непростые задачи для опытных водителей по правилам проезда перекрестков — здесь и здесь.
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