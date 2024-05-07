Тест по ПДД: 40% ошибаются, кто покинет перекресток последним

Каков порядок разъезда? Рисунок: "Школа Авто".

Задача по правилам проезда перекрестков. Кто последним покинет пересечение проезжих частей в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

Читайте также:

Варианты ответа

Автомобиль №1. Автомобиль №2. Автомобиль №3.

Разбор задачи

Первый автомобиль собирается проехать прямо, второй поворачивает направо, третий собирается повернуть налево. На перекрестке установлены дорожные знаки 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги".





Если смотреть только на знаки, то преимущество имеет третий автомобиль.

Но в этой ситуации на перекрестке установлен светофор, на котором зажегся зеленый сигнал. Поэтому очередность проезда регулируется сигналами светофора.

При этом все водители находятся в равнозначной ситуации.

Читаем пункт ПДД 16.13:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

То есть, согласно правилам, третий автомобиль должен пропустить машины, которые собираются проехать прямо (первый) и направо (второй).

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали довольно непростые задачи для опытных водителей по правилам проезда перекрестков — здесь и здесь.