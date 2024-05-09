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Ошибаются 40% — какая очередность проезда через перекресток с трамвайными путями

9 мая 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: 40% ошибаются, как разъехаться на перекрестке
Кто проедет последним? Рисунок: "Школа Авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задание по правилам пересечения перекрестков. Определите очередность проезда через перекресток в изображенной на рисунке ситуации.

Задание предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

  1. Трамвай, грузовик, авто.
  2. Авто, трамвай, грузовик.
  3. Трамвай, авто, грузовик.
  4. Авто, грузовик, трамвай.

Разбор задачи

Водитель белого автомобиля собирается проехать прямо, трамвай и грузовик поворачивают налево.

На этом пересечении проезжих частей не установлен светофор. Значит перекресток нерегулируемый.

Многие водители полагают, что трамвай всегда имеет приоритет при проезде нерегулируемых перекрестков, но это не так.

Здесь проезд определяется знаками приоритета. На дороге легкового автомобиля установлен знак 2.3 "Главная дорога". На главной дороге также находится грузовик.


Ошибаются 40% - какая очередность проезда через перекресток с трамвайными путями - фото 1

А вот трамвай расположился на второстепенной дороге, о чем сообщает знак 2.1 "Уступи дорогу".


Ошибаются 40% - какая очередность проезда через перекресток с трамвайными путями - фото 2

Таким образом, трамвай проедет перекресток последним.

Как разъедутся грузовик и легковой автомобиль?

Согласно правилам дорожного движения, перед поворотом налево и разворотом водитель обязан дать дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо.

Выходит, что грузовик должен уступить белому автомобилю.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по пересечению перекрестка — здесь и здесь.

авто
автомобиль
ПДД
правила дорожного движения
тест

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