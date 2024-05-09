Тест по ПДД: 40% ошибаются, как разъехаться на перекрестке

Кто проедет последним? Рисунок: "Школа Авто".

Задание по правилам пересечения перекрестков. Определите очередность проезда через перекресток в изображенной на рисунке ситуации.

Задание предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

Трамвай, грузовик, авто. Авто, трамвай, грузовик. Трамвай, авто, грузовик. Авто, грузовик, трамвай.

Разбор задачи

Водитель белого автомобиля собирается проехать прямо, трамвай и грузовик поворачивают налево.

На этом пересечении проезжих частей не установлен светофор. Значит перекресток нерегулируемый.

Многие водители полагают, что трамвай всегда имеет приоритет при проезде нерегулируемых перекрестков, но это не так.

Здесь проезд определяется знаками приоритета. На дороге легкового автомобиля установлен знак 2.3 "Главная дорога". На главной дороге также находится грузовик.





А вот трамвай расположился на второстепенной дороге, о чем сообщает знак 2.1 "Уступи дорогу".





Таким образом, трамвай проедет перекресток последним.

Как разъедутся грузовик и легковой автомобиль?

Согласно правилам дорожного движения, перед поворотом налево и разворотом водитель обязан дать дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо.

Выходит, что грузовик должен уступить белому автомобилю.

Правильный ответ №4

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