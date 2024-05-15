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Заблуждаются 50% — какой правильный порядок разъезда авто на перекрестке

15 мая 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: ошибаются 50%, определяя порядок проезда на перекрестке
Кто проедет первым? Рисунок: "Школа Авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача по правилам пересечения перекрестков. В какой очередности водители автомобилей проедут перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

  1. Второй, третий и первый.
  2. Третий, второй и первый.
  3. Первый, второй и третий.

Разбор задачи

На перекрестке установлен светофор. Нетрудно заметить, что он мигает желтым, значит, находится не в рабочем состоянии.


Ошибаются 50% - какой правильный порядок разъезда авто на перекрестке - фото 1

Первый автомобиль собирается повернуть налево, второй поворачивает направо, третий собирается проехать прямо.

Также на перекрестке установлены знаки приоритета. При неработающем светофоре руководствоваться нужно ими.

Перед первым авто стоит знак 2.3 "Главная дорога" и табличка 7.8 "Направление главной дороги".


Ошибаются 50% - какой правильный порядок разъезда авто на перекрестке - фото 2

А на стороне второго и третьего автомобилей установлен знак 2.1 "Уступи дорогу".

Это означает, что первый автомобиль, никому не уступая, проедет этот перекресток. Траектории второго и третьего автомобилей не пересекаются, следовательно, они тронутся после проезда первой машины.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали задачи по пересечению перекрестков — здесь и здесь.

авто
водительское удостоверение
автомобиль
водители
ПДД
правила дорожного движения
тест

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