Интересный тест по ПДД: куда податься белому внедорожнику

Как проехать? Рисунок: "Школа Авто".

Задача на проезд перекрестков. В каком направлении может продолжить движение водитель белого внедорожника в изображенной ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

По всем траекториям разрешено. По траекториям 1, 3 и 4. По траекториям 2, 3 и 4. По траекториям 3 и 4. По всем траекториям запрещено.

Разбор задачи

На рисунке изображен нестандартный перекресток. Водитель видит перед собой знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением".





То есть первая проезжая часть является односторонней. Пересекать ее по прямой не запрещено. Так же как и поворачивать направо. Поэтому траектории 3 и 4 вопросов не вызывают — по ним проехать можно.

А вот траектория 1 под запретом, ведь движение в этом направлении будет осуществляться навстречу потоку, что запрещено правилами. Тем более что в этом направлении еще и установлен знак 3.21 "Въезд запрещен".





Знак установлен у дороги справа по ходу движения, поэтому не запрещает проезд по траектории 2.

Таким образом, водитель белого внедорожника может проехать по траекториям 2, 3 и 4.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по пересечению перекрестка — здесь и здесь.