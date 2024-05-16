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Интересная задача на нестандартном перекрестке — куда автомобилю разрешен проезд

16 мая 2024 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Интересный тест по ПДД: куда податься белому внедорожнику
Как проехать? Рисунок: "Школа Авто".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Задача на проезд перекрестков. В каком направлении может продолжить движение водитель белого внедорожника в изображенной ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

  1. По всем траекториям разрешено.
  2. По траекториям 1, 3 и 4.
  3. По траекториям 2, 3 и 4.
  4. По траекториям 3 и 4.
  5. По всем траекториям запрещено.

Разбор задачи

На рисунке изображен нестандартный перекресток. Водитель видит перед собой знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением".


Интересная задача на нестандартном перекрестке — куда автомобилю разрешен проезд - фото 1

То есть первая проезжая часть является односторонней. Пересекать ее по прямой не запрещено. Так же как и поворачивать направо. Поэтому траектории 3 и 4 вопросов не вызывают — по ним проехать можно.

А вот траектория 1 под запретом, ведь движение в этом направлении будет осуществляться навстречу потоку, что запрещено правилами. Тем более что в этом направлении еще и установлен знак 3.21 "Въезд запрещен".


Интересная задача на нестандартном перекрестке — куда автомобилю разрешен проезд - фото 2

Знак установлен у дороги справа по ходу движения, поэтому не запрещает проезд по траектории 2.

Таким образом, водитель белого внедорожника может проехать по траекториям 2, 3 и 4.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали интересные задачи по пересечению перекрестка — здесь и здесь.

авто
водительское удостоверение
автомобиль
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ПДД
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тест

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