Интересный тест по ПДД: куда податься белому внедорожнику

Интересная задача на нестандартном перекрестке — куда автомобилю разрешен проезд
Задача на проезд перекрестков. В каком направлении может продолжить движение водитель белого внедорожника в изображенной ситуации?
Задание предложил канал "Школа Авто".
Варианты ответа
- По всем траекториям разрешено.
- По траекториям 1, 3 и 4.
- По траекториям 2, 3 и 4.
- По траекториям 3 и 4.
- По всем траекториям запрещено.
Разбор задачи
На рисунке изображен нестандартный перекресток. Водитель видит перед собой знак 5.7.1 "Выезд на дорогу с односторонним движением".
То есть первая проезжая часть является односторонней. Пересекать ее по прямой не запрещено. Так же как и поворачивать направо. Поэтому траектории 3 и 4 вопросов не вызывают — по ним проехать можно.
А вот траектория 1 под запретом, ведь движение в этом направлении будет осуществляться навстречу потоку, что запрещено правилами. Тем более что в этом направлении еще и установлен знак 3.21 "Въезд запрещен".
Знак установлен у дороги справа по ходу движения, поэтому не запрещает проезд по траектории 2.
Таким образом, водитель белого внедорожника может проехать по траекториям 2, 3 и 4.
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали интересные задачи по пересечению перекрестка — здесь и здесь.
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