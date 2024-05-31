Непростой тест по ПДД: кто нарушает правила на перекрестке

Кто имеет право вернуть? Рисунок: "Школа Авто".

Во время опроса на канале правильный вариант ответа на эту задачу дали только 53% респондентов. Водителю какого автомобиля можно продолжить движение в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

Читайте также:

Варианты ответа

Запрещается обоим. Разрешается только водителю красного автомобиля. Разрешается только водителю зеленого автомобиля. Разрешается обоим.

Разбор задачи

На перекрестке зеленый автомобиль намерен повернуть налево, а красный — направо. Горит зеленый сигнал светофора, позволяющий движение автомобилей по всем направлениям. Поэтому знак приоритета 2.1 "Уступи дорогу" в этом случае не имеет значения.





А вот знак 4.1 "Движение прямо" говорит сам за себя.





Он позволяет проезд через этот перекресток только прямо независимо от полосы движения. Поэтому красный автомобиль повернуть направо точно не может.

Может ли выполнить задуманный маневр зеленый автомобиль? Дело в том, что требования знака 2.1 "Уступи дорогу" действуют от места его установки до следующего перекрестка. Поэтому зеленая машина имеет полное право повернуть налево на следующем перекрестке.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали задачи по пересечению перекрестков — здесь и здесь.