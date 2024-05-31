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Ошибаются 50% — кто из водителей нарушает правила на перекрестке

31 мая 2024 20:40
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Непростой тест по ПДД: кто нарушает правила на перекрестке
Кто имеет право вернуть? Рисунок: "Школа Авто".
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Во время опроса на канале правильный вариант ответа на эту задачу дали только 53% респондентов. Водителю какого автомобиля можно продолжить движение в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

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Варианты ответа

  1. Запрещается обоим.
  2. Разрешается только водителю красного автомобиля.
  3. Разрешается только водителю зеленого автомобиля.
  4. Разрешается обоим.

Разбор задачи

На перекрестке зеленый автомобиль намерен повернуть налево, а красный — направо. Горит зеленый сигнал светофора, позволяющий движение автомобилей по всем направлениям. Поэтому знак приоритета 2.1 "Уступи дорогу" в этом случае не имеет значения.


Ошибаются 50% - кто из водителей нарушает правила на перекрестке - фото 1

А вот знак 4.1 "Движение прямо" говорит сам за себя.


Ошибаются 50% - кто из водителей нарушает правила на перекрестке - фото 2

Он позволяет проезд через этот перекресток только прямо независимо от полосы движения. Поэтому красный автомобиль повернуть направо точно не может.

Может ли выполнить задуманный маневр зеленый автомобиль? Дело в том, что требования знака 2.1 "Уступи дорогу" действуют от места его установки до следующего перекрестка. Поэтому зеленая машина имеет полное право повернуть налево на следующем перекрестке.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали задачи по пересечению перекрестков — здесь и здесь.

ПДД
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