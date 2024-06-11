Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow Почти 90% водителей делают это неправильно — как отрегулировать зеркала в авто arrow

Почти 90% водителей делают это неправильно — как отрегулировать зеркала в авто

11 июня 2024 19:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Как правильно отрегулировать зеркала в авто — 90% водителей ошибаются
Регулировка бокового зеркала. Фото: billplant.co.uk
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Когда водитель смотрит в боковое зеркало и видит заднее крыло собственного автомобиля, значит, обзор обустроен неправильно. При таком расположении зеркала большую часть дороги за авто видно, в то же время зона рядом с машиной просматривается очень плохо, что создает опасность аварийной ситуации.

Как правильно настроить зеркала, написал Dexpens.

Читайте также:

Левое боковое зеркало

  • Отклонитесь влево, чтобы практически коснуться бокового окна.
  • Отрегулируйте зеркало, чтобы видеть заднее левое крыло автомобиля.
  • Когда снова устроитесь в кресле, в зеркале крыло не должно быть видно.

Правое боковое зеркало

  • Отклонитесь вправо, чтобы голова находилась по центру автомобиля.
  • Отрегулируйте зеркало, чтобы увидеть заднее правое крыло автомобиля.
  • Когда снова устроитесь в кресле, в зеркале крыло не должно быть видно.

Зеркало заднего вида

Центр зеркала заднего вида должен размещаться по линии центра заднего стекла.

Результат

При таких настройках слепых зон станет гораздо меньше. Вы видите авто в зеркале заднего вида, а если оно начинает обгонять, то его часть все еще видна в заднем зеркале, а часть — в боковом. Благодаря этому удобнее перестраиваться из ряда в ряд, а опасность появления аварийной ситуации существенно снижается.

Несколько полезных советов

  • Не регулируйте зеркала во время движения.
  • Даже в правильно настроенных зеркалах есть слепые зоны — иногда лучше бросить быстрые взгляды через плечо во время маневра, чтобы не сбить, например, велосипедиста или мотоциклиста.
  • Будьте осторожны при параллельной парковке. При такой настройке зеркал нужно больше крутить головой.

Ранее мы писали, какие три вещи небезопасно оставлять в автомобиле летом. Также напоминали пять важных правил мойки машины в теплый сезон.

советы
водители
автомобиль
лайфхаки
авто
зеркало

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

6 июня 2024

03:27 Заключенные в Третьей отдельной штурмовой бригаде — подробности мобилизации от Жорина