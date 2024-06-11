Как правильно отрегулировать зеркала в авто — 90% водителей ошибаются

Регулировка бокового зеркала. Фото: billplant.co.uk

Когда водитель смотрит в боковое зеркало и видит заднее крыло собственного автомобиля, значит, обзор обустроен неправильно. При таком расположении зеркала большую часть дороги за авто видно, в то же время зона рядом с машиной просматривается очень плохо, что создает опасность аварийной ситуации.

Как правильно настроить зеркала, написал Dexpens.

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Левое боковое зеркало

Отклонитесь влево, чтобы практически коснуться бокового окна.

Отрегулируйте зеркало, чтобы видеть заднее левое крыло автомобиля.

Когда снова устроитесь в кресле, в зеркале крыло не должно быть видно.

Правое боковое зеркало

Отклонитесь вправо, чтобы голова находилась по центру автомобиля.

Отрегулируйте зеркало, чтобы увидеть заднее правое крыло автомобиля.

Когда снова устроитесь в кресле, в зеркале крыло не должно быть видно.

Зеркало заднего вида

Центр зеркала заднего вида должен размещаться по линии центра заднего стекла.

Результат

При таких настройках слепых зон станет гораздо меньше. Вы видите авто в зеркале заднего вида, а если оно начинает обгонять, то его часть все еще видна в заднем зеркале, а часть — в боковом. Благодаря этому удобнее перестраиваться из ряда в ряд, а опасность появления аварийной ситуации существенно снижается.

Несколько полезных советов

Не регулируйте зеркала во время движения.

Даже в правильно настроенных зеркалах есть слепые зоны — иногда лучше бросить быстрые взгляды через плечо во время маневра, чтобы не сбить, например, велосипедиста или мотоциклиста.

Будьте осторожны при параллельной парковке. При такой настройке зеркал нужно больше крутить головой.

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