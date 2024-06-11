Як правильно відрегулювати дзеркала в авто — 90% водіїв помиляються

Регулювання бічного дзеркала. Фото: billplant.co.uk

Коли водій дивиться у бічне дзеркало й бачить заднє крило власного автомобіля, значить, огляд облаштований неправильно. За такого розташування дзеркала більшу частину дороги за авто видно, водночас час зона поряд з машиною проглядається дуже погано, що створює небезпеку аварійної ситуації.

Як правильно налаштувати дзеркала написав Dexpens.

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Ліве бічне дзеркало

Відхиліться вліво, щоб практично торкнутися бокового вікна.

Відрегулюйте дзеркало, щоб бачити заднє ліве крило автомобіля.

Коли знову влаштуєтеся у кріслі, у дзеркалі крило не має бути видно.

Праве бічне дзеркало

Відхиліться праворуч, щоб голова знаходилася по центру автомобіля.

Відрегулюйте дзеркало, щоб бачити заднє праве крило автомобіля.

Коли знову влаштуєтеся у кріслі, у дзеркалі крило не має бути видно.

Дзеркало заднього виду

Центр дзеркала заднього виду має розташовуватися по лінії центру заднього скла.

Результат

За таких налаштувань сліпих зон стане набагато менше. Ви бачите авто у дзеркалі заднього виду, а якщо воно починає обганяти, то його частину досі видно у задньому дзеркалі, а частину — в бічному. Завдяки цьому зручніше перебудовуватися з ряду в ряд, а небезпека виникнення аварійної ситуації істотно знижується.

Кілька корисних порад

Не регулюйте дзеркала під час руху.

Навіть у правильно налаштованих дзеркалах є сліпі зони — іноді краще кинути швидкі погляд через плече під час маневру, щоб не збити, наприклад, велосипедиста або мотоцикліста.

Будьте обережні при паралельному паркуванні. За такого налаштування дзеркал потрібно більше крутити головою.

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