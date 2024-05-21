П'ять правил мийки автомобіля влітку, щоб не пошкодити лакофарбове покриття

Мийка авто влітку. Фото: zoomcarwash.com.au

Миття машини у сонячну погоду має свої труднощі. Мийка в спекотний літній день вимагає підвищеної уваги до кількох важливих факторів, адже краплі води надто швидко висихають та псують кузов.

Про це написав Sunrise Industrial.

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Влітку машину потрібно мити частіше, бо чим довше плями бруду та пилу залишаються на кузові, тим вища ймовірність нерівномірного вицвітання лакофарбового покриття автомобіля. Також важливо не мити авто занадто холодною, або гарячою водою — температурний шок призводить до тріщин на фарбі

Вода під високим тиском

Мильна піна влітку висихає набагато швидше, залишаючи плями на кузові автомобіля, які потім важко очистити. Тому піну слід миттєво змити водою під високим тиском.

Мийте у тіні

Слід уникати миття під прямими променями сонця. Адже вода надто швидко висихатиме, залишаючи по всьому кузову плями. Також добре мити машину ввечері або рано вранці.

Якісні засоби для миття

Високоякісні засоби для миття дадуть кращі результати. Використовуйте м’які шампуні, які не шкодять поверхні машини. Вони повинні мати pH-нейтральну формулу.

Не мийте все за раз

Не намагайтеся помити всю машину відразу. Зосередьтеся на кожні ділянці по черзі. Наприклад, почніть з даху автомобіля, а потім мийте решту по одній частині.

Мийте швидко

Підготуйте все — від рукавичок, ганчірок, відер з водою до інших необхідних речей. Потрібно уникнути затримки миття, яка призведе до висихання води та утворення плям на автомобілі.

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